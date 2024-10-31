Росія знищила кожну сьому українську школу – Анна Новосад

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Росія за час війни вже знищила кожну сьому українську школу і продовжує далі нищити освітню інфраструктуру. Про це сказала засновниця SavED, міністерка освіти і науки України (2019-2020) Анна Новосад під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«На сьогодні Росія знищила кожну сьому українську школу. Просто вдумайтесь, кожна сьома українська школа – її більше або повністю немає, або вона дуже сильно пошкоджена», – наголосила вона.

«Росіяни чудово розуміють, навіщо вони це роблять, тому що українців ніколи кількістю не стане більше, ніж росіян. І єдине, що ми можемо зробити, це виграти розумом – бути інтелектуально спроможними відновлювати цю країну після війни», – зазначила Анна Новосад.

Заснований нею фонд займається відновленням освітнього процесу в маленьких містечках, які повністю залишилися без шкіл.

«І ось в таких місцях ми шукаємо варіанти, що можна зробити. Десь це модульні школи. Завдяки Збройним Силам, наприклад, на Миколаївщині зараз можна багато чого робити над землею. Натомість Харківщина вся – це виключно підземна освіта – виключно переоблаштовані підвали в освітні центри і простори, аби був хоча б якийсь доступ до хоча би якихось освітніх активностей», – розповіла вона.

Тож, зазначила Анна Новосад, коли зараз на багатьох конференціях говорять про якість освіти і реформи, то вона згадує ті місця, де працює її фонд.

«І я так думаю, нам би хоча б статус-кво хоч якось втримати, а не говорити про карколомні реформи і збільшення заробітних плат, якість і так далі. Зберегти хоча би те, що було – це те, з чим ми працюємо», – підсумувала вона.