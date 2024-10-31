Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Росія знищила кожну сьому українську школу – Анна Новосад

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія знищила кожну сьому українську школу – Анна Новосад
Анна Новосад, міністерка освіти і науки України (2019-2020)
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Росія за час війни вже знищила кожну сьому українську школу і продовжує далі нищити освітню інфраструктуру. Про це сказала засновниця SavED, міністерка освіти і науки України (2019-2020) Анна Новосад під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«На сьогодні Росія знищила кожну сьому українську школу. Просто вдумайтесь, кожна сьома українська школа – її більше або повністю немає, або вона дуже сильно пошкоджена», – наголосила вона.

«Росіяни чудово розуміють, навіщо вони це роблять, тому що українців ніколи кількістю не стане більше, ніж росіян. І єдине, що ми можемо зробити, це виграти розумом – бути інтелектуально спроможними відновлювати цю країну після війни», – зазначила Анна Новосад.

Заснований нею фонд займається відновленням освітнього процесу в маленьких містечках, які повністю залишилися без шкіл.

«І ось в таких місцях ми шукаємо варіанти, що можна зробити. Десь це модульні школи. Завдяки Збройним Силам, наприклад, на Миколаївщині зараз можна багато чого робити над землею. Натомість Харківщина вся – це виключно підземна освіта – виключно переоблаштовані підвали в освітні центри і простори, аби був хоча б якийсь доступ до хоча би якихось освітніх активностей», – розповіла вона.

Тож, зазначила Анна Новосад, коли зараз на багатьох конференціях говорять про якість освіти і реформи, то вона згадує ті місця, де працює її фонд.

«І я так думаю, нам би хоча б статус-кво хоч якось втримати, а не говорити про карколомні реформи і збільшення заробітних плат, якість і так далі. Зберегти хоча би те, що було – це те, з чим ми працюємо», – підсумувала вона.

Київський безпековий форум для молоді – це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин.

Читайте також:

Теги: росія освіта школа Миколаїв Харківщина Анна Новосад росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим
П’ята колона в дії: капітулянти з Печерських пагорбів
14 жовтня, 13:17
Саміт БРІКС став нерядовою подією
Легалізація другого фронту? Підсумки саміту БРІКС
27 жовтня, 15:00
Один з водіїв «швидкої» госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою
Росіяни обстріляли станцію «швидкої» на Харківщині, поранено одну людину
2 жовтня, 16:31
Рютте заявив, що НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі Альянсу
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
3 жовтня, 16:25
У Росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат РФ на війну в Україні
Росія за тиждень витрачає на війну в Україні більше, ніж 80% її регіонів за рік
15 жовтня, 20:10
Ймовірно, корейські військові в селищі Сергєєвка, Росія, жовтень 2024.
Пєсков прокоментував інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України
21 жовтня, 13:58
Соратник Трампа порадив Україні пвідмовитися від своїх територій в обмін на мир
Території в обмін на мир. Кандидат у віцепрезиденти США зробив скандальну заяву про Україну
26 жовтня, 15:06
Нині триває 977-й день повномасштабної війни в Україні
Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: як відпрацювала ППО
27 жовтня, 10:01
У Києві палає пожежа після атаки БпЛА
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА трапилась пожежа, є постраждалі
29 жовтня, 05:03

Наука та освіта

Росія знищила кожну сьому українську школу – Анна Новосад
Росія знищила кожну сьому українську школу – Анна Новосад
Скільки предметів буде на НМТ у 2025 році: Рада ухвалила законопроєкт
Скільки предметів буде на НМТ у 2025 році: Рада ухвалила законопроєкт
Від ідеї до візуалізації: як стати успішним графічним дизайнером
Від ідеї до візуалізації: як стати успішним графічним дизайнером
Радіодиктант національної єдності 2024: оприлюднено текст для перевірки
Радіодиктант національної єдності 2024: оприлюднено текст для перевірки
«Українська мова пішла у контрнаступ». Мовний омбудсман зробив заяву в День писемності
«Українська мова пішла у контрнаступ». Мовний омбудсман зробив заяву в День писемності
Нові тести для школярів? Нардепка пропонує вимірювати мовну спроможність дітей
Нові тести для школярів? Нардепка пропонує вимірювати мовну спроможність дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
28K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
18K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
7200
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Сьогодні, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Сьогодні, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua