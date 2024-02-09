Оповідання військового Павла Вишебаби включили до шкільної програми

Твір увійшов до книги військового «Тільки не пиши мені про війну»

Оповідання українського письменника та військового Павла Вишебаби під назвою Марсіани включили у шкільну програму. Про це він повідомив у Facebook.

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Твір будуть вивчати на уроках української літератури учні сьомих класів.

«У мене є цінний спогад з цим оповіданням. Коли я прочитав його на творчому вечорі в Ужгороді, перший командир моєї бригади, полковник Юрій Беляков вийшов на сцену з мокрими очима і сказав в мікрофон: «Все так і було». Сподіваюсь, підлітки також зможуть це відчути», – йдеться у дописі автора.

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Оповідь починається з опису донецьких териконів, через які схід України схожий на Марс.

«Кохана, дивись, ми висадилися на Марсі, будемо колонізувати. Це ідеальна планета, бо тут немає росіян, – коментував один з них свою зйомку для дружини під гигикання інших. Помаранчево-руді насипи дійсно нагадували марсіанські пейзажі», – пише у творі Вишебаба.

Нагадаємо, поет Павло Вишебаба, шлюб якого увійшов в історію, оголосив про розлучення.