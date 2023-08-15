Прогнози невтішні: світ зіткнувся з великою проблемою фотосинтезу рослин

Фотосинтез рослин може уповільнитись через те, що планета стає теплішою та сухішою

Вчені Китаю та США виявили, що спричинене збільшенням концентрації вуглекислого газу зростання швидкості фотосинтезу у всьому світі різко сповільнилося. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі Science.

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Важливо пояснити, що фотосинтез – це процес, завдяки якому існує більшість живих організмів на нашій планеті. Таким чином відбувається утворення органічних речовин з вуглекислого газу (CO2) і води (H2O), за допомогою сонячної енергії.

У процесі фотосинтезу рослини поглинають і перетворюють СО2 і воду на вуглеводи і виділяють кисень з поглиненої води. Попередні дослідження показали, що зі зростанням рівня вуглекислого газу в атмосфері за останнє століття рослини скористалися збільшенням кількості газу, прискоривши фотосинтез і забираючи більше вуглецю з атмосфери. Таким чином вдалось дещо пригальмувати глобального потепління.

Однак у новій роботі науковців оптимізму немає. Так, вчені продемонстрували, що підвищення вмісту CO2 в атмосфері сповільнило темпи зростання глобального фотосинтезу, оскільки атмосфера також стала сухішою. Вчені вивчили дані про кількість вуглекислого газу та води в атмосфері, зібрані наземними датчиками у всьому світі в період з 1982 по 2016 рік. Крім того, було вивчено супутникові знімки областей, покритих рослинністю.

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Моделі, які враховують сучасний стан фотосинтезу показали, що в міру зростання рівня вуглекислого газу за останні 100 років глобальні темпи фотосинтезу також стали зростати. Однак у найближчому майбутньому швидкість фотосинтезу може взагалі перестати зростати через те, що планета стає теплішою та сухішою.

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