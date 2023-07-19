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Понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект
Автори стверджують, що штучний інтелект імітує та повторює їхню мову, ідеї, стиль та історії
фото з відкритих джерел

Письменники скаржаться, що їм не платять за те, коли штучний інтелект використовує їхні доробки у роботі

Понад 8500 авторів художньої літератури, нон-фікшн та поезії звернули увагу на серйозну проблему щодо використання їхніх творів без належного дозволу чи компенсації, штучними інтелектами, такими як ChatGPT, Bard, LLaMa та іншими. Заява авторів була оприлюднена TechCrunch.

Автори стверджують, що ці технології імітують та повторюють їхню мову, ідеї, стиль та історії. Мільйони книжок, статей, есе та поезій, захищених авторським правом, використовуються як «їжа» для систем штучного інтелекту, при цьому авторам не надається відповідного визнання або винагороди. Це приводить до серйозної загрози для професії авторів, оскільки ринок можуть заповнити бездушні книжки, створені машинами.

Зі свого боку, автори закликають компанії отримувати дозволи для використання їхніх захищених авторським правом матеріалів у генеративних програмах штучного інтелекту. Вони також наголошують на необхідності справедливої винагороди за використання їхніх творів у цих програмах.

Нещодавно двоє авторів подали до суду на компанію OpenAI, що створила ChatGPT, зі звинуваченням у використанні їхніх художніх творів для машинного навчання, яке лежить в основі цього чат-боту.

Нагадаємо, штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, закликавши всі країни-члени терміново встановити обмеження, щоб контролювати цю технологію.

До слова, протягом понад 10 років мільйони електронних листів, повʼязаних зі Збройними силами США, помилково відправляли до західноафриканської країни Малі.

Теги: штучний інтелект письменник література книги технології

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