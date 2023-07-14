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Британія почала будівництво найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія почала будівництво найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна
фото: Pulsar Fusion
Компанія Pulsar Fusion у Блетчлі будує найбільший в історії термоядерний ракетний двигун

Технологія ядерного синтезу може революціонізувати космічні подорожі з погляду швидкості та використання палива

Велика Британія почала будівництво найбільшого в історії термоядерного ракетного двигуна для того, щоб довести життєздатність технології ядерного синтезу. Про це повідомило видання Sience Alert.

Технологія ядерного синтезу може революціонізувати космічні подорожі як з точки зору швидкості, так і з точки зору використання палива. Ті самі реакції, що живлять Сонце, можуть вдвічі скоротити час подорожі до Марса або зробити подорож до Сатурна та його супутників тривалістю лише два роки замість восьми.

Щоб довести життєздатність технології, компанія Pulsar Fusion у Блетчлі, Великобританія, будує найбільший в історії термоядерний ракетний двигун. Запуск камери довжиною близько 8 метрів (26 футів) запланований на 2027 рік.

Як і слід було очікувати, відтворити Сонце всередині ракети непросто. В центрі ядерного термоядерного двигуна знаходиться надгаряча плазма, замкнена в електромагнітному полі, і вчені продовжують з'ясовувати, як зробити це стабільним і безпечним способом.

«Складність полягає в тому, щоб навчитися утримувати й обмежувати надгарячу плазму в електромагнітному полі. Плазма поводиться як погодна система – її неймовірно важко передбачити за допомогою звичайних методів», – каже Джеймс Ламберт, фінансовий директор Pulsar Fusion.

Машинне навчання може допомогти зробити цю коробку дикої погоди трохи легшою для мапування. Pulsar Fusion співпрацює з Princeton Satellite Systems в США, щоб використовувати суперкомп'ютерні алгоритми для кращого прогнозування поведінки плазми й більш точного управління нею.

Якщо вченим вдасться зробити так, щоб все працювало за призначенням, в камері буде досягнута температура в кілька сотень мільйонів градусів, що зробить її гарячішою за Сонце. Надлишок енергії, що вивільниться, потенційно може розігнати ракету до швидкості 500 000 миль (804 672 кілометри) на годину.

Окрім цього, додається, що ядерний синтез значно скоротить шлях до планет, а також обіцяє забезпечити майже необмежену кількість чистої енергії для життя на Землі. Однак вчені вважають, що спочатку це буде продемонстровано в космосі, де відсутність будь-якої атмосфери та наднизькі температури є більш сприятливими для реакцій. 

Нагадаємо, Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту». Над проєктом працюють фахівці DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla й університету Торонто.

До слова, три провідні оборонні компанії США (RTX, L3Harris і Northrop Grumman) збираються впровадити в американській армії «незалежний інтернет», який забезпечить військовим зв'язок у будь-якій точці світу. Інженери цих компаній хочуть з'єднати в єдину інтернет-мережу супутники й наземні базові станції для безшовної передачі сигналу.

Теги: технології Велика Британія ракета

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