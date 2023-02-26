Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки

Цього року у докторки наук завершується контракт, продовжувати його не будуть

У Волинському національному університеті розгорівся скандал через те, що одна із викладачок веде пари російською мовою. Про це пише видання ВСН.

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Зокрема, студенти не хочуть ходити на лекції докторки наук Луїзи Оляндер, оскільки вона викладає пари російською. Свою позицію вони висловили керівництву факультету.

Деканка факультету Лілія Лавринович відповіла на скаргу студентів. Вона пояснила, що Луїза Оляндер старається говорити українською мовою, але не все і завжди у неї виходить.

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«Луїза Оляндер – людина-легенда, перша жінка – доктор наук на Волині. Через її набутий білінгвізм вона справді допускає росіянізми в мовленні, але все ж максимально намагається говорити українською. Викладач має чітку проукраїнську позицію», – запевнила Лавринович.

Лілія Лавринович додала, що цього року у викладачки завершується контракт, продовжувати його не будуть. Тож просять студентів порозумітися з нею. Якщо ж цього зробити не вдасться – шукатимуть інші шляхи вирішення питання.

Луїза Оляндер у Волинському національному університеті працює із 1966 року колаж ВСН

Луїза Костянтинівна Оляндер – народилася 25 грудня 1932 року у м. Хабаровську, Росія. Вищу освіту здобула в Ленінградському педінституті, працювала учителем російської мови та літератури в школах-інтернатах м. Тамбова і Воронежа (Росія). Аспірантуру закінчувала в Орловському педінституті, а кандидатську та докторські дисертації захищала у Москві.

У Волинському національному університеті працює із 1966 року: спершу завкафедрою російської та зарубіжної літератури, а з 2006 року очолювала певний час кафедру польської філології, наразі – професорка кафедри полоністики і перекладу.

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