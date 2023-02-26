Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
Волинський університет
фото з відкритих джерел

Цього року у докторки наук завершується контракт, продовжувати його не будуть

У Волинському національному університеті розгорівся скандал через те, що одна із викладачок веде пари російською мовою. Про це пише видання ВСН.

Зокрема, студенти не хочуть ходити на лекції докторки наук Луїзи Оляндер, оскільки вона викладає пари російською. Свою позицію вони висловили керівництву факультету.

Деканка факультету Лілія Лавринович відповіла на скаргу студентів. Вона пояснила, що Луїза Оляндер старається говорити українською мовою, але не все і завжди у неї виходить.

«Луїза Оляндер – людина-легенда, перша жінка – доктор наук на Волині. Через її набутий білінгвізм вона справді допускає росіянізми в мовленні, але все ж максимально намагається говорити українською. Викладач має чітку проукраїнську позицію», – запевнила Лавринович.

Лілія Лавринович додала, що цього року у викладачки завершується контракт, продовжувати його не будуть. Тож просять студентів порозумітися з нею. Якщо ж цього зробити не вдасться – шукатимуть інші шляхи вирішення питання.

Луїза Оляндер у Волинському національному університеті працює із 1966 року
Луїза Оляндер у Волинському національному університеті працює із 1966 року
колаж ВСН

Луїза Костянтинівна Оляндер – народилася 25 грудня 1932 року у м. Хабаровську, Росія. Вищу освіту здобула в Ленінградському педінституті, працювала учителем російської мови та літератури в школах-інтернатах м. Тамбова і Воронежа (Росія). Аспірантуру закінчувала в Орловському педінституті, а кандидатську та докторські дисертації захищала у Москві.

У Волинському національному університеті працює із 1966 року: спершу завкафедрою російської та зарубіжної літератури, а з 2006 року  очолювала певний час кафедру польської філології, наразі – професорка кафедри полоністики і перекладу.

Нагадаємо, до дії нових норм закону про державну мову найгірше був готовий інтернет-сегмент сфери послуг. Саме підприємці, а також ЗМІ, що працюють у мережі, найважче переходили на українську.

Раніше Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті

Також екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях.

Читайте також: 

Теги: жінка скандал лавринович студенти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи буде Україна сильнішою, якщо буде більш україномовною? Буде!
Українська мова – захищає так само, як система Patriot
16 лютого, 18:00
Скріншот відео
Вакарчук розповів, що тема номер один з розмовах з військовими – не війна
16 лютого, 09:07
Перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня (відео)
Перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня (відео)
22 лютого, 19:51

Наука та освіта

Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
Освітній омбудсмен: «Вчителі допомагають дітям-переселенцям швидше заговорити українською»
Освітній омбудсмен: «Вчителі допомагають дітям-переселенцям швидше заговорити українською»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8821
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5960
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту