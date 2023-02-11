Як виконується закон про мови. Омбудсмен назвав найпроблемніші сфери

«Інформаційна кампанія і робота з конкретними порушниками дала непогані результати»

До дії нових норм закону про державну мову найгірше був готовий інтернет-сегмент сфери послуг. Саме підприємці, а також ЗМІ, що працюють у мережі, найважче переходили на українську. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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«Минулого року ми мали чимало клопотів, пов’язаних з українською в Інтернеті. Це стосувалося інтернет-магазинів, які в силу різних причин з боку власників, не могли належним чином підготуватися до 16 липня. Хтось виїхав за кордон, хтось не мав фінансової можливості підтримувати ці сайти, програмісти не були достатньо мотивовані виконувати цю роботу. Це стосувалося і окремих інтернет-видань, що не мали стартової сторінки українською мовою. Але наша інформаційна кампанія і робота з конкретними порушниками дала непогані результати – не менше 50% порушень були усунуті», – сказав уповноважений з питань захисту державної мови.

За словами Тараса Кременя, протягом 2020 року лякали, що 30 стаття мовного закону, яка набула чинності 16 січня 2021 року, може знищити малий та середній бізнес. Вона передбачає всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари українською мовою.

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«Тоді був наш перший досвід проведення широкої інформаційної кампанії, коли ми зустрілися з членами Європейської бізнес-асоціації, Американської торгівельної палати, Торгово-промислової палати України, власниками найбільшої мережі супермаркетів і пояснювали важливість і необхідність обслуговування українською. Були організовані курси, засідання колективів, де роз’яснювалися основні новели закону, випустили низку відеороликів із закликом спілкуватись українською, які транслювалися і в громадському транспорті, і на телебаченні», – розповів мовний омбудсмен.

Інформаційна кампанія мала успіх, усі застереження «п’ятої колони» були нівельовані, хоча новина про вступ цієї норми в дію була в топі після виборів в США і виступу президента Зеленського, пригадує Тарас Кремінь.

«Але зараз, куди б ви не зайшли, з вами спілкуються українською, а у сфері обслуговування словниковий запас має бути мінімальним – від слів «добрий день» до «дякую» і «до побачення», – наголошує він.

Раніше Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті.

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Також екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях.

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