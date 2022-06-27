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  4. Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України
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    Економіка

    Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України

    Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна - Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України
    Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Туреччина готова провести зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН для розблокування експорту українського зерна

    Відкриття «зернового коридору» з України займе 3-4 тижні, але головним чинником для початку цього процесу є досягнення згоди з боку України та РФ, для чого Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина-Україна-Росія-ООН. Про це сказав представник президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин, повідомляє Укрінформ із посиланням на Habertürk.

    «На даний момент загалом Росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні», – сказав Калин.

    Він зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу РФ після зняття мін.

    «Головна операція – це переговори з Росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі», – сказав представник Ердогана.

    Нагадаємо, минулого тижня делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

    Тим часом, Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

    Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України