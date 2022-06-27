Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України

Туреччина готова провести зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН для розблокування експорту українського зерна

Відкриття «зернового коридору» з України займе 3-4 тижні, але головним чинником для початку цього процесу є досягнення згоди з боку України та РФ, для чого Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина-Україна-Росія-ООН. Про це сказав представник президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин, повідомляє Укрінформ із посиланням на Habertürk.

«На даний момент загалом Росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні», – сказав Калин.

Він зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу РФ після зняття мін.

«Головна операція – це переговори з Росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі», – сказав представник Ердогана.

Нагадаємо, минулого тижня делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Тим часом, Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».