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Стартувала реєстрація на національний мультитест: покрокова інструкція

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стартувала реєстрація на національний мультитест: покрокова інструкція
До 3 квітня триватиме реєстрація на національний мультипредметний тест
фото з відкритих джерел

Цього року для процесу реєстрації Український центр оцінювання якості освіти інтегрував «Дію»

У четвер, 6 березня, розпочалася реєстрація на національний мультимедійний тест. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти.

«Відсьогодні й до 3 квітня триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Усі, хто планує вступати до закладів вищої освіти цього року, мають вчасно подати заявку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для реєстрації потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Це можна зробити двома способами:

  • Автоматично через Дію;
  • Вручну, заповнивши реєстраційну форму.

Цього року вперше для процесу реєстрації Український центр оцінювання якості освіти інтегрував «Дію», про що повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, щоб створити персональний кабінет на національний мультимедійний тест з «Дією», потрібно:

  • перейти на сайт УЦОЯО;
  • обрати «Створити за допомогою застосунку «Дія»;
  • натиснути чи відсканувати QR-код;
  • підтвердити відправлення копії паспорта Дія.Підписом. 

«Не треба вводити паспортні дані вручну, а потім ще й надсилати сканкопії паспорта та ідентифікаційного коду, як було раніше», – заявив Федоров.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки України 30 грудня затвердило Календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Згідно з повідомленням, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть 14 травня – 25 червня, а додаткові – 14 – 25 липня.

Реєстрація для участі в тесті проходитиме у два етапи – основний і додатковий.

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Теги: реєстрація ЗНО освіта школа іспит

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