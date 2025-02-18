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«Побиття» військового ТЦК. Речник Сухопутних військ висловився щодо скандальної вистави

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Побиття» військового ТЦК. Речник Сухопутних військ висловився щодо скандальної вистави
За словами директорки школи, сьогодні до дітей завітають представники ТЦК
фото: foursquare

Саранцев: «Є перекошене розуміння громадянами функції і суті ТЦК»

У столичній школі № 309, під час святкового концерту до Дня святого Валентина учні показали мініатюру, де військовий з ТЦК отримує удар в обличчя, падає, а потім його виносять зі сцени. Речник Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев, який опублікував резонансне відео у мережі, розповів, що відео з заходу отримав від знайомого, чиї діти вчаться у згаданій школі.  

«Є перекошене розуміння громадянами функції і суті ТЦК», – заявив військовий. 

За його словами, у цій ситуації не потрібно звинувачувати дітей, їх потрібно правильно виховувати. Адже негативна думка стосовно ТЦК, Збройних сил – нав’язана нам ззовні. І з цим треба боротися.

За словами Саранцева, ТЦК найбільш залучені до процесу мобілізації, саме тому отримують всю хвилю хейту. Попри те, що місцеві органи самоврядування також мають брати участь у цьому процесі.

Також в ефірі телеканалу директорка школи № 309 Ольга Тимошенко розповіла, що у сценарії такого фрагмента не було. За її словами. було кілька варіантів кінцівки святкування, ймовірно про сценку з ТЦК знала педагогиня, яка проводила репетиції з дітьми. Вчителька вже написала заяву на звільнення.

За словами директорки, буде вжито заходи, педагоги проведуть розмови із дітьми. Зокрема сьогодні до дітей завітають представники ТЦК. Також до керівниці школи дзвонив міністр освіти Оксен Лісовий, вони поспілкувалися і визначилися, як варто діяти далі. 

Нагадаємо, у столичній школі № 309, під час святкового концерту до Дня святого Валентина, учні показали мініатюру, де військовий з ТЦК отримує удар в обличчя, падає, а потім його виносять зі сцени. У залі глядачі сміються і знімають сценку на смартфони.

Як повідомлялося, директорка закладу Ольга Тимошенко назвала обурення у суспільстві справедливим і зауважила, що учні додали імпровізовану сценку без погодження зі сценарієм. 

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Теги: скандал військові ТЦК школа Київ

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