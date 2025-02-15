Куди сходити у Києві протягом тижня 17-23 лютого: перелік культурних подій

Київський академічний театр «Золоті ворота» запрошує 19 лютого відвідати прем’єру вистави «Ковзанка»

Протягом тижня 17-23 лютого у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Зокрема, 22 лютого в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського відбудеться арттерапія для людей з інвалідністю – «Вчимося малювати і не тільки».

У Київському міському центрі народної творчості та культурологічних досліджень 17 лютого спеціалісти КМЦНТКД проведуть методичну консультацію «Освітня безбарʼєрність у закладах культури та освіти».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 17-23 лютого:

Зміст

Театри

19 лютого – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

20 лютого – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

21 лютого – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

21 лютого – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;

22 лютого – вистава «Військова мама». У межах спільного проєкту з Театром Ветеранів «Лівий, ++»;

22 лютого – вистава «VIÑO». Фізичний театр;

23 лютого – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;

23 лютого – вистава «Отелло». Залізне море.

22 лютого – вистава «Каракулі Каракуля», лірична фантазія;

23 лютого – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія.

Дитячий простір «У світі казок»

19 лютого – вистава «Лікар Айболить», мюзикл;

22 лютого – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

21, 22 лютого – «Цілуй мене, Кет»;

23 лютого – «За двома зайцями»;

23 лютого – «Френк Сінатра».

18, 19 лютого – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

20, 21 лютого – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум);

20 лютого – до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні авторська вистава Петра Миронова «Чорний птах з білою відзнакою»;

22, 23 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

22 лютого – не просто комедія «Стриптиз у Літній день»;

23 лютого – гротеск «Стриптиз ІІ».

18 лютого – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;

22, 23 лютого – «Проти темряви», театральна шарада (прем’єра).

21, 22 лютого – комічна опера на дві дії «Фальстаф», прем’єра.

20 лютого – музична комедія «Конотопська відьма»;

21 лютого – старосвітська кУмедія «Українські вечорниці»;

22 лютого – містична історія кохання «Тіні забутих предків»;

23 лютого – курортна нісенітниця «Марієнбад».

19 лютого – «Пригоди бурундучків»;

21 лютого – «Івасик-Телесик»;

21 лютого – «Украдене щастя»;

22 лютого – «Чарівник країни Оз»;

23 лютого – «Пригоди бурундучків».

19 лютого – «Ковзанка». Прем’єра;

21 лютого – пластична драма «Украдене щастя»;

22 лютого – готична драма «Фрекен Юлія»;

23 лютого – життєва комедія «Бери од жизні всьо».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

13 лютого – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

22 лютого – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від апсайкл-майстрині і дизайнерки Насті Лопатюк;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

18, 21–23 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

23 лютого – «Книжковий клуб на Паньківській»;

до 28 лютого – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

22 лютого – вистава «Кольорові ігри» від Першого театру для дітей.

до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

до 28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

22 лютого – музейне заняття «Школознавство. Темрява віків»;

23 лютого – майстер-клас із миловаріння;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;

18 лютого – відкриття виставки «Герої Шолом-Алейхема. Малює штучний розум». Перший етап;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

22 лютого – лекція з циклу «Київська цегла»;

до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

до 28 лютого – фондова виставка «Галопом по Європі»;

22 лютого – концерт Національної філармонії України;

до 28 лютого – виставка Ellen Orro.

до 20 лютого – фотовиставка «Проєкт Андрія Котлярчука»;

до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара»;

21 лютого – 13 березня – виставка кераміки Єлизавети Портной.

до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;

21 лютого – відкриття виставки творчих робіт переможців Міжнародного мистецького конкурсу «De Facto «Status WAR» у межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

23 лютого – кураторська екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме».

з 18 лютого – виставка живопису Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;

з 21 лютого – виставка творів Марії Некрасової та Ольги Буяджи;

22 лютого – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Данило Скоропадський – лідер та провідник гетьманського руху».

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

17 лютого – зустріч із Т. Труновою, режисером Театру драми і комедії;

20 лютого – в межах виставки «Сергій Параджанов. Автентика свободи» зустріч із кінооператором Юрієм Гармашем. Презентація книги Ю. Гармаша «Мій Параджанов»;

21 лютого – літературно-музичний вечір «Кохання в житті митців»;

22 лютого – лекція-концерт «Репресовані митці» В. Барвінський, Г. Хоткевич, В. Верховинець, В. Костенко, К. Богуславський;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 24 лютого – перша персональна виставка юного київського художника Локі Камінського «Лиливату»;

до 16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук;

18 лютого – 4 березня – «Мозаїка стилів», колективна виставка робіт художників, які є членами Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» і найталановитіших студентів КНУТД.

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

22 лютого – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

20 лютого – в межах виставки «Пророцтво» зустріч з істориком, журналістом Олександром Зінченком, автором книги «Як українці зруйнували імперію зла» (2024);

упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;

упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

19 лютого – майстер-клас із пластинографії «Краса рятує світ». Арттерапія для всіх вікових груп;

20 лютого – Голосіївський мануар «Волелюбні». Концерт авторської пісні Дмитра Лінартовича, поета, барда, військового ЗСУ;

20 лютого – «Побачення з Максимом Рильським». Презентація хронікально-документального фільму на музейних матеріалах (Будинок кіно);

21 лютого – «Троянди й виноград», новий проєкт літературних зустрічей. Зустріч із поетесою Валентиною Захабурою;

22 лютого – «Поезія Арвінда Амара». Презентує Діана Біловус, КНУ ім. Т.Шевченка, філологія гінді;

22 лютого – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю;

23 лютого – Голосіївський мануар «Від Березовського до Скорика». Концерт В.Самофалова (акордеон), соліста Національної філармонії.

до 18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);

до 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

22 лютого – «Віддзеркалення любові»;

23 лютого – «Райський острів».

22 лютого – «Досьє українського театру». Нова доба. Лесь Курбас: між світлом та тінню;

22 лютого – театралізована програма «Таємна вечірка Лесі Українки»;

21 лютого – концерт О. Чубаревої (сопрано). Спільно з НФУ;

23 лютого – до дня народження Лесі Українки концерт К. Кондрашевської (сопрано) «Світ натхнення Лесі». Спільно з НФУ;

23 лютого – концерт Є. Ліпітюк, О. Табуліної (сопрано). Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

21 лютого – відкриття виставки М. Деяка;

22 лютого – Artist Talk з авторами виставки «Прямуючи до свого /Я/».

17 лютого – «Освітня безбарʼєрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;

18 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва. Вивчаємо!» Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;

20 лютого – «Статус». Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);

20 лютого – організація виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;

21 лютого – методична консультація з організації заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи України»;

22, 23 лютого – вініловий доробок гурту «ВВ». Прослуховування колекції платівок.

22, 23 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;

22, 23 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

17 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу;

17 лютого – мовний клуб НУМО;

19 лютого – краєзнавча пішохідна прогулянка «Краєзнавча прогулянка до Стіни Пам’яті» до Дня Героїв Небесної Сотні;

20 лютого – шлях до себе: методики самодопомоги;

20 лютого – жіноче коло Тані Срібної;

22 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;

22 лютого – майстер-клас «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови;

22 лютого – презентація краєзнавчого маршруту «Київські адреси Лесі Українки» В’ячеслава Дзівалтовського;

22 лютого – презентація активностей бібліотеки, майстер-клас «День української жінки» День народження Лесі Українки з ГО «Літай».

17 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;

18 лютого – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

19 лютого – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

19 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;

20 лютого – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

20 лютого – до дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні «Герої Гідності: вшанування подвигу Небесної Сотні», патріотична стрим-бесіда з учасником Революції Гідності. На сторінці у Facebook Молодіжної бібліотеки;

21 лютого – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

із 13 лютого – фотовиставка Тетяни Трофіменко «Талісман завжди поруч».

18 лютого – онлайн-презентація книжки «А у нас – птахи!» від письменницького клубу «П’ятниця. Вечір»;

18 лютого – зустріч із дитячим психологом «Світ моїх емоцій» у межах проєкту «SMUHA»;

19 лютого – майстерка «Моя воля й свобода – Тризуб» (до Дня Державного герба України);

20 лютого – тиха акція «Янголи пам’яті» (до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні);

21 лютого – дитячі читання «Мова – серце народу» (до Міжнародного дня рідної мови);

24 лютого – виставка-інформування «Коли болить душа за Україну» (до річниці початку повномасштабної російсько-української війни).

17–23 лютого – фотовиставка Юльці Кісіль «Хвиля спогадів»;

17–23 лютого – колективна виставка живопису «Глечики». У межах артпроєкту «Душа України» (кураторка – Елен Орро);

17 лютого – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);

17 лютого – онлайн-зустріч із ріелтором Сергієм Костюком (у межах проєкту «Примірювальна професій: кар’єрний радник», на Facebook-сторінці бібліотеки);

18 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку;

19 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

19 лютого – творча зустріч з письменницею Тетяною Олійник;

21 лютого – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;

23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

20 лютого – історична бесіда «Небесна Сотня – герої нашого часу»;

23 лютого – бесіда оздоровчо-спортивної студії «Крокуйте з нами» «Здоровий сон».

18 лютого – літературно-музична мовознавча вікторина до Міжнародного дня рідної мови «Зі слова починається родина, зі слова починається мій рід»;

19 лютого – мовна практика в Speaking club «Мовознайка»;

20 лютого – розмовний клуб «Говоримо українською», вікторина «Дочка Прометея» до 154-ї річниці з дня народження Лесі Українки;

20 лютого – виставка робіт художника Д. Якутовича;

21 лютого – «Мовні скарби», калейдоскоп поезій від українських письменників.

18 лютого – лабораторія читацької творчості «З Україною в серці» (до Дня герба України);

21 лютого (протягом дня) – бібліомарафон «Звучи, рідна мова моя» (до Міжнародного дня рідної мови);

21 лютого (протягом дня) – тематичний день інформації «Чотирнадцять книг до Міжнародного дня мови» (добірка літератури).

18 лютого – інформаційна година до Дня Державного герба України «Золотий тризуб на блакитному тлі».

19 лютого – творча зустріч із відомою українською письменницею Світланою Талан;

20 лютого – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

17–23 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

20 лютого – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

20 лютого – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;

17–23 лютого – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля»;

17–23 лютого – виставка живопису «Подих», на якій представлені роботи студії «Чарівний пензель».

23 лютого – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

23 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

21 лютого – відкриття фотовиставки Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

17–23 лютого – триває виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

19 лютого – засідання літературної вітальні «ОППіР» при НСПУ.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.

До слова, анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».