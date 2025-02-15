Куди сходити у Києві протягом тижня 17-23 лютого: перелік культурних подій
Київський академічний театр «Золоті ворота» запрошує 19 лютого відвідати прем’єру вистави «Ковзанка»
Протягом тижня 17-23 лютого у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Зокрема, 22 лютого в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського відбудеться арттерапія для людей з інвалідністю – «Вчимося малювати і не тільки».
У Київському міському центрі народної творчості та культурологічних досліджень 17 лютого спеціалісти КМЦНТКД проведуть методичну консультацію «Освітня безбарʼєрність у закладах культури та освіти».
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 17-23 лютого:
Зміст
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 19 лютого – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
- 20 лютого – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;
- 21 лютого – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;
- 21 лютого – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;
- 22 лютого – вистава «Військова мама». У межах спільного проєкту з Театром Ветеранів «Лівий, ++»;
- 22 лютого – вистава «VIÑO». Фізичний театр;
- 23 лютого – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;
- 23 лютого – вистава «Отелло». Залізне море.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 22 лютого – вистава «Каракулі Каракуля», лірична фантазія;
- 23 лютого – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія.
Дитячий простір «У світі казок»
- 19 лютого – вистава «Лікар Айболить», мюзикл;
- 22 лютого – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.
Київський національний академічний театр оперети:
- 21, 22 лютого – «Цілуй мене, Кет»;
- 23 лютого – «За двома зайцями»;
- 23 лютого – «Френк Сінатра».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 18, 19 лютого – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
- 20, 21 лютого – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум);
- 20 лютого – до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні авторська вистава Петра Миронова «Чорний птах з білою відзнакою»;
- 22, 23 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 22 лютого – не просто комедія «Стриптиз у Літній день»;
- 23 лютого – гротеск «Стриптиз ІІ».
Київський академічний театр на Печерську:
- 18 лютого – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;
- 22, 23 лютого – «Проти темряви», театральна шарада (прем’єра).
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 21, 22 лютого – комічна опера на дві дії «Фальстаф», прем’єра.
Київський академічний театр «Берегиня»:
- 20 лютого – музична комедія «Конотопська відьма»;
- 21 лютого – старосвітська кУмедія «Українські вечорниці»;
- 22 лютого – містична історія кохання «Тіні забутих предків»;
- 23 лютого – курортна нісенітниця «Марієнбад».
Київський академічний театр ляльок:
- 19 лютого – «Пригоди бурундучків»;
- 21 лютого – «Івасик-Телесик»;
- 21 лютого – «Украдене щастя»;
- 22 лютого – «Чарівник країни Оз»;
- 23 лютого – «Пригоди бурундучків».
Київський академічний театр «Золоті ворота»:
- 19 лютого – «Ковзанка». Прем’єра;
- 21 лютого – пластична драма «Украдене щастя»;
- 22 лютого – готична драма «Фрекен Юлія»;
- 23 лютого – життєва комедія «Бери од жизні всьо».
Музеї
Музей Майдану:
- до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- 13 лютого – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- до 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- 22 лютого – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від апсайкл-майстрині і дизайнерки Насті Лопатюк;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 18, 21–23 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 23 лютого – «Книжковий клуб на Паньківській»;
- до 28 лютого – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- 22 лютого – вистава «Кольорові ігри» від Першого театру для дітей.
Музей шістдесятництва:
- до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
- до 25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.
Музей окупації Києва:
- до 28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
- до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
- 22 лютого – музейне заняття «Школознавство. Темрява віків»;
- 23 лютого – майстер-клас із миловаріння;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- до 17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;
- 18 лютого – відкриття виставки «Герої Шолом-Алейхема. Малює штучний розум». Перший етап;
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- 22 лютого – лекція з циклу «Київська цегла»;
- до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- до 28 лютого – фондова виставка «Галопом по Європі»;
- 22 лютого – концерт Національної філармонії України;
- до 28 лютого – виставка Ellen Orro.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 20 лютого – фотовиставка «Проєкт Андрія Котлярчука»;
- до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара»;
- 21 лютого – 13 березня – виставка кераміки Єлизавети Портной.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
- до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
- до 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;
- 21 лютого – відкриття виставки творчих робіт переможців Міжнародного мистецького конкурсу «De Facto «Status WAR» у межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);
- 23 лютого – кураторська екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме».
Музей гетьманства:
- з 18 лютого – виставка живопису Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;
- з 21 лютого – виставка творів Марії Некрасової та Ольги Буяджи;
- 22 лютого – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Данило Скоропадський – лідер та провідник гетьманського руху».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
- 17 лютого – зустріч із Т. Труновою, режисером Театру драми і комедії;
- 20 лютого – в межах виставки «Сергій Параджанов. Автентика свободи» зустріч із кінооператором Юрієм Гармашем. Презентація книги Ю. Гармаша «Мій Параджанов»;
- 21 лютого – літературно-музичний вечір «Кохання в житті митців»;
- 22 лютого – лекція-концерт «Репресовані митці» В. Барвінський, Г. Хоткевич, В. Верховинець, В. Костенко, К. Богуславський;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей Марії Заньковецької:
- до 24 лютого – перша персональна виставка юного київського художника Локі Камінського «Лиливату»;
- до 16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук;
- 18 лютого – 4 березня – «Мозаїка стилів», колективна виставка робіт художників, які є членами Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» і найталановитіших студентів КНУТД.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
- до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;
- впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.
Музей книги і друкарства України:
- 22 лютого – концерт класичної музики від Національної філармонії України;
- 20 лютого – в межах виставки «Пророцтво» зустріч з істориком, журналістом Олександром Зінченком, автором книги «Як українці зруйнували імперію зла» (2024);
- упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
- упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
- протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
- протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 19 лютого – майстер-клас із пластинографії «Краса рятує світ». Арттерапія для всіх вікових груп;
- 20 лютого – Голосіївський мануар «Волелюбні». Концерт авторської пісні Дмитра Лінартовича, поета, барда, військового ЗСУ;
- 20 лютого – «Побачення з Максимом Рильським». Презентація хронікально-документального фільму на музейних матеріалах (Будинок кіно);
- 21 лютого – «Троянди й виноград», новий проєкт літературних зустрічей. Зустріч із поетесою Валентиною Захабурою;
- 22 лютого – «Поезія Арвінда Амара». Презентує Діана Біловус, КНУ ім. Т.Шевченка, філологія гінді;
- 22 лютого – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю;
- 23 лютого – Голосіївський мануар «Від Березовського до Скорика». Концерт В.Самофалова (акордеон), соліста Національної філармонії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);
- до 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 22 лютого – «Віддзеркалення любові»;
- 23 лютого – «Райський острів».
Музей видатних діячів української культури:
- 22 лютого – «Досьє українського театру». Нова доба. Лесь Курбас: між світлом та тінню;
- 22 лютого – театралізована програма «Таємна вечірка Лесі Українки»;
- 21 лютого – концерт О. Чубаревої (сопрано). Спільно з НФУ;
- 23 лютого – до дня народження Лесі Українки концерт К. Кондрашевської (сопрано) «Світ натхнення Лесі». Спільно з НФУ;
- 23 лютого – концерт Є. Ліпітюк, О. Табуліної (сопрано). Спільно з НФУ;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».
На замовлення:
- «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
- «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 21 лютого – відкриття виставки М. Деяка;
- 22 лютого – Artist Talk з авторами виставки «Прямуючи до свого /Я/».
Галерея КМЦНТКД:
- 17 лютого – «Освітня безбарʼєрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;
- 18 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва. Вивчаємо!» Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;
- 20 лютого – «Статус». Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);
- 20 лютого – організація виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;
- 21 лютого – методична консультація з організації заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи України»;
- 22, 23 лютого – вініловий доробок гурту «ВВ». Прослуховування колекції платівок.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 22, 23 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
- 22, 23 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека музей»:
- щодня – оглядові екскурсії музеєм.
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 17 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- 17 лютого – мовний клуб НУМО;
- 19 лютого – краєзнавча пішохідна прогулянка «Краєзнавча прогулянка до Стіни Пам’яті» до Дня Героїв Небесної Сотні;
- 20 лютого – шлях до себе: методики самодопомоги;
- 20 лютого – жіноче коло Тані Срібної;
- 22 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;
- 22 лютого – майстер-клас «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови;
- 22 лютого – презентація краєзнавчого маршруту «Київські адреси Лесі Українки» В’ячеслава Дзівалтовського;
- 22 лютого – презентація активностей бібліотеки, майстер-клас «День української жінки» День народження Лесі Українки з ГО «Літай».
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 17 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 18 лютого – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;
- 19 лютого – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
- 19 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 20 лютого – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
- 20 лютого – до дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні «Герої Гідності: вшанування подвигу Небесної Сотні», патріотична стрим-бесіда з учасником Революції Гідності. На сторінці у Facebook Молодіжної бібліотеки;
- 21 лютого – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;
- із 13 лютого – фотовиставка Тетяни Трофіменко «Талісман завжди поруч».
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:
- 18 лютого – онлайн-презентація книжки «А у нас – птахи!» від письменницького клубу «П’ятниця. Вечір»;
- 18 лютого – зустріч із дитячим психологом «Світ моїх емоцій» у межах проєкту «SMUHA»;
- 19 лютого – майстерка «Моя воля й свобода – Тризуб» (до Дня Державного герба України);
- 20 лютого – тиха акція «Янголи пам’яті» (до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні);
- 21 лютого – дитячі читання «Мова – серце народу» (до Міжнародного дня рідної мови);
- 24 лютого – виставка-інформування «Коли болить душа за Україну» (до річниці початку повномасштабної російсько-української війни).
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 17–23 лютого – фотовиставка Юльці Кісіль «Хвиля спогадів»;
- 17–23 лютого – колективна виставка живопису «Глечики». У межах артпроєкту «Душа України» (кураторка – Елен Орро);
- 17 лютого – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);
- 17 лютого – онлайн-зустріч із ріелтором Сергієм Костюком (у межах проєкту «Примірювальна професій: кар’єрний радник», на Facebook-сторінці бібліотеки);
- 18 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку;
- 19 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
- 19 лютого – творча зустріч з письменницею Тетяною Олійник;
- 21 лютого – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;
- 23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);
- 23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).
Бібліотека ім. В. Яна:
- 20 лютого – історична бесіда «Небесна Сотня – герої нашого часу»;
- 23 лютого – бесіда оздоровчо-спортивної студії «Крокуйте з нами» «Здоровий сон».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 18 лютого – літературно-музична мовознавча вікторина до Міжнародного дня рідної мови «Зі слова починається родина, зі слова починається мій рід»;
- 19 лютого – мовна практика в Speaking club «Мовознайка»;
- 20 лютого – розмовний клуб «Говоримо українською», вікторина «Дочка Прометея» до 154-ї річниці з дня народження Лесі Українки;
- 20 лютого – виставка робіт художника Д. Якутовича;
- 21 лютого – «Мовні скарби», калейдоскоп поезій від українських письменників.
Бібліотека для дітей ім. І. Сергієнка:
- 18 лютого – лабораторія читацької творчості «З Україною в серці» (до Дня герба України);
- 21 лютого (протягом дня) – бібліомарафон «Звучи, рідна мова моя» (до Міжнародного дня рідної мови);
- 21 лютого (протягом дня) – тематичний день інформації «Чотирнадцять книг до Міжнародного дня мови» (добірка літератури).
Бібліотека ім. М. Куліша:
- 18 лютого – інформаційна година до Дня Державного герба України «Золотий тризуб на блакитному тлі».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 19 лютого – творча зустріч із відомою українською письменницею Світланою Талан;
- 20 лютого – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
- 17–23 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».
Бібліотека естетичного виховання:
- 20 лютого – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
- 20 лютого – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;
- 17–23 лютого – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля»;
- 17–23 лютого – виставка живопису «Подих», на якій представлені роботи студії «Чарівний пензель».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 23 лютого – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 23 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- 21 лютого – відкриття фотовиставки Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;
- 17–23 лютого – триває виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».
Бібліотека «Книголюб»:
- 19 лютого – засідання літературної вітальні «ОППіР» при НСПУ.
Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.
До слова, анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».
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