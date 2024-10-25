Допомога у відкритті власної справи. Міносвіти визначило університети, де створять стартап-школи

Міністр: Якщо в студентів під час навчання з'явиться ідея для стартапу, вони одразу на базі вишу зможуть почати її реалізовувати

Федоров: Обрані університети мають інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу «Стартап-школа – інкубатор – акселератор». Це допоможе студентам, які мають власні ідеї для бізнесу, одразу почати їх реалізацію. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

«У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні з'явилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї», – написав міністр.

Так серед університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Дніпровська політехніка;

Одеська політехніка.

За словами Федорова, ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. «Університети допомагатимуть студентам, у яких з'явилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок», – додав міністр.

Ще у квітні 2024 року уряд ухвалив постанову, згідно з якою в Україні на базі університетів створять мережу «Стартап-школа – інкубатор – акселератор».

«Тобто якщо в студентів під час навчання з'явиться класна ідея для стартапу, вони одразу на базі вишу зможуть почати її реалізовувати, а науковці матимуть змогу створити стартап на основі наукового результату та залучити підтримку для його масштабування», – пояснював міністр. Він зазначив, що це посилить співпрацю студентів і науковців із приватними інфраструктурами, зокрема й венчурними фондами, та збільшить частку інноваційної продукції в Україні.

Нагадаємо, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави.

Як відомо, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.