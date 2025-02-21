Де найбільший дефіцит кадрів? Державний центр зайнятості зробив заяву

На початку року найбільш відчутний дефіцит кадрів був у сфері освіти

Основними причинами дефіциту кадрів є війна, міграція населення та мобілізація

У 2024 році найбільший дефіцит кадрів був у галузях освіти, переробній промисловості, а також сферах розміщення і харчування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Як зазначається, у сфері освіти минулого року бракувало 25 тис. людей, тоді як у переробній промисловості було дев’ять тисяч вакансій.

За словами заступника директора Державного центру зайнятості Станіслава Павленка, основними причинами дефіциту кадрів є війна, міграція населення та призов чоловіків та жінок на військову службу.

Так, до початку війни жінки становили 55% від усіх безробітних, а наразі частка жінок зросла до 81%.

«За багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками. Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки», – каже Станіслав Павленко.

У січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову був у сфері освіти. Йдеться про 1,5 тис. людей, зокрема, у дошкільній освіті – 800 людей.

Станом на 19 лютого 2025 року на ресурсі «Єдиний портал вакансій», який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на порталі становить 23 тис. грн.

Нагадаємо, без офіційної роботи в Україні сьогодні перебувають 8 млн людей працездатного віку. До цього списку увійшли не просто безробітні, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості, а й ті не працевлаштовані, хто туди не звертався.

До слова, протягом 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тис. безробітних. Однією з причин через яку офіційна кількість безробітних зменшилася пов'язана з виїздом населення за кордон. За словами Жовтяк, біженці мають можливість зареєструватися у статусі безробітних, зокрема через портал «Дія», проте вони не можуть отримувати виплати, а тому не бачать сенсу реєструватися.

Як відомо, найбільше в Україні зараз заробляють військові, а серед підприємств невійськового сектору – фахівці IT-сфери. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.