«Побиття» військового ТЦК. Шкільна вистава викликала шквал обурення у суспільстві
Лісовий назвав «ганебним і неприпустимим» на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни розігрування сценки з відвертою зневагою до «військового»
Під час шкільної вистави учні столичної школи показали сценку з нібито побиттям військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відео, яке стало вірусним у мережі, отримало тисячі репостів та коментарів від обурених користувачів.
Реакція правоохоронців
Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформацію про згаданий святковий захід правоохоронці виявили в соціальних мережах. Повідомляється, що співробітники ювенальної превенції вже спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також із учасниками вистави.
«Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку», – додали у поліції Києва.
Що кажуть у школі
У школі №309, розташованій в Дарницькому районі Києва, підтвердили, що на відео дійсно зображені їхні учні. За словами керівництва, це був концерт, присвячений Дню Святого Валентина, у якому брали участь учні 11-го класу.
«Діти з нетерпінням чекали на це свято та організували концерт. Ми знали про його проведення, проте не були поінформовані, що в сценарії буде така сценка», – прокоментувала представниця школи.
На запитання, коли адміністрація вперше побачила сценку з побиттям українського працівника ТЦК, у школі відповіли, що вже після того, як відео з’явилося в інтернеті.
«За словами дітей, вони вважали, що це буде смішно, бо вирішили, що війна вже закінчується і більше нікому не потрібна», – передала їхні слова співрозмовниця. Водночас вона наголосила, що учні поділяють національно-патріотичні погляди, а деякі з учасників виступу планують вступати до військових навчальних закладів.
Реакція Міністерства освіти
Міністр освіти Оксен Лісовий назвав «ганебним і неприпустимим» на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни розігрування сценки з «відвертою зневагою до «військового».
За словами міністра, він вже зателефонував директорці школи «з вимогою провести внутрішнє розслідування» і «зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку».
«Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву, – сказав Лісовий. – Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну».
Рекція мовного омбудсмена
Відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. «Очікую на швидку реакцію з боку правоохоронних органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також освітнього омбудсмена», – написав він.
Реакція соцмереж
У коментарях до відео, яке опублікував Віталій Саранцев, користувачі соцмереж теж висловлюють своє обурення. Зокрема, пишуть про «ганьбу педагогам», директору і класному керівнику. А також запитують, «невже ніхто з дорослих це видовище на репетиціях не бачив?».
Нагадаємо, 12 лютого, під час проходження військово-лікарняної комісії у Києві чоловік здійснив спробу втечі від ТЦК, яка ледь не закінчилася трагедією. Як повідомили у Муніципальній охороні, подія, схожа на зйомки екшен-фільму, сталася у поліклініці №1 Оболонського району за адресою Йорданська, 26, Після цього, за словами муніципалів, чоловік спробував спуститися вниз по трубі, але не втримався і впав на дах підвального приміщення. Повідомляється, що після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано.
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