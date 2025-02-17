«Побиття» військового ТЦК. Шкільна вистава викликала шквал обурення у суспільстві

На концерті до Дня Святого Валентина учні столичної школи зіграли сценку, де б’ють співробітника ТЦК

Лісовий назвав «ганебним і неприпустимим» на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни розігрування сценки з відвертою зневагою до «військового»

Під час шкільної вистави учні столичної школи показали сценку з нібито побиттям військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відео, яке стало вірусним у мережі, отримало тисячі репостів та коментарів від обурених користувачів.

Реакція правоохоронців

Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформацію про згаданий святковий захід правоохоронці виявили в соціальних мережах. Повідомляється, що співробітники ювенальної превенції вже спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також із учасниками вистави.

«Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку», – додали у поліції Києва.

Що кажуть у школі

У школі №309, розташованій в Дарницькому районі Києва, підтвердили, що на відео дійсно зображені їхні учні. За словами керівництва, це був концерт, присвячений Дню Святого Валентина, у якому брали участь учні 11-го класу.

«Діти з нетерпінням чекали на це свято та організували концерт. Ми знали про його проведення, проте не були поінформовані, що в сценарії буде така сценка», – прокоментувала представниця школи.

На запитання, коли адміністрація вперше побачила сценку з побиттям українського працівника ТЦК, у школі відповіли, що вже після того, як відео з’явилося в інтернеті.

«За словами дітей, вони вважали, що це буде смішно, бо вирішили, що війна вже закінчується і більше нікому не потрібна», – передала їхні слова співрозмовниця. Водночас вона наголосила, що учні поділяють національно-патріотичні погляди, а деякі з учасників виступу планують вступати до військових навчальних закладів.

Реакція Міністерства освіти

Міністр освіти Оксен Лісовий назвав «ганебним і неприпустимим» на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни розігрування сценки з «відвертою зневагою до «військового».

За словами міністра, він вже зателефонував директорці школи «з вимогою провести внутрішнє розслідування» і «зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку».

«Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву, – сказав Лісовий. – Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну».

Лісовий назвав ганебним і неприпустимим вчинок школярів на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни скриншот допису Оксена Лісового

Рекція мовного омбудсмена

Відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. «Очікую на швидку реакцію з боку правоохоронних органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також освітнього омбудсмена», – написав він.

скриншот допису мовного омбудсмена Тараса Кременя

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, яке опублікував Віталій Саранцев, користувачі соцмереж теж висловлюють своє обурення. Зокрема, пишуть про «ганьбу педагогам», директору і класному керівнику. А також запитують, «невже ніхто з дорослих це видовище на репетиціях не бачив?».

скриншот коментарів під дописом Віталія Саранцева

скриншот коментарів під дописом Віталія Саранцева

скриншот коментарів під дописом Віталія Саранцева

скриншот коментарів під дописом Віталія Саранцева

Нагадаємо, 12 лютого, під час проходження військово-лікарняної комісії у Києві чоловік здійснив спробу втечі від ТЦК, яка ледь не закінчилася трагедією. Як повідомили у Муніципальній охороні, подія, схожа на зйомки екшен-фільму, сталася у поліклініці №1 Оболонського району за адресою Йорданська, 26, Після цього, за словами муніципалів, чоловік спробував спуститися вниз по трубі, але не втримався і впав на дах підвального приміщення. Повідомляється, що після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано.