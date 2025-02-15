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Українські школярі вчаться у Європі… російською. Головна освітянка Світового Конґресу українців б’є на сполох

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Українські школярі вчаться у Європі… російською. Головна освітянка Світового Конґресу українців б’є на сполох
Любов Любчик, Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конґресу українців
фото: holka.org.ua

Любов Любчик: «Ми стикалися з випадками, коли викладання велося російською мовою»

В Європі після повномасштабного вторгнення українське шкільництво отримало різке зростання, бо чисельна кількість вимушених переселенців гуртується, створює навколо себе українські освітні осередки. Тільки у Франції до початку повномасштабного вторгнення було чотири українські школи на всю країну. Зараз – 22 українські суботні і недільні школи. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

Проте є проблеми: деякі вчителі викладають російською.

«У деяких школах є проблеми, бо не кожен засновник і директор розуміє мету і завдання діаспорної школи. А це збереження якраз української ідентичності. Ми стикалися з випадками, коли в цих школах велося викладання російською мовою. І під час розмови керівники шкіл говорили, що треба бути толерантними, бо вчителі приїхали зі сходу України, вони не вивчили українську мову і поки що не можуть нею викладати. І мені стає дуже сумно, що ці вчителі працюють з українськими дітьми, яких українські батьки привели в українську школу, щоб вони вивчали українську мову, культуру і історію», – розповіла вона.

Також Любчик додала, що є країни, в яких немає поки що українських освітніх осередків. Здебільшого, це країни південно-східної Європи, такі як Північна Македонія.

«Ми зараз тісно співпрацюємо з посольством України і об'єднанням українців, щоб створити центр вивчення української мови. Там українська громада налічує десь 100 людей, але і вони повинні мати місце, куди б їхні діти могли прийти і вивчити українську мову. Бо хто, як не ми, має про це подумати», – підсумувала головна освітянка Світового Конґресу українців.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що перед початком навчального року з України виїхали близько 300 тис. дітей.

До слова, аби розвантажити українських учнів, які перебувають за кордоном та поєднують навчання у двох школах, у серпні 2023 року в Україні затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента – українську мову та літературу, історію, основи правознавства, географію тощо. Ці предмети учні можуть вивчати в українських закладах освіти онлайн, а оцінки з решти дисциплін в Україні можна перезарахувати із закордонних закладів освіти.

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Теги: біженці кордон школярі батьки навчання освіта Північна Македонія

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