Студенти на морозі. У Раді не бачать проблеми з недофінансуванням вузів

У ВР стверджують, що виділили вузам додаткові 650 мільйонів гривень на вирішення комунальних проблем

У скандальній ситуації із «суперканікулами» у провідних вузах країни влада зайняла позицію «моя хата скраю». Про це йдеться у статті «Главкома». З одного боку, високопосадовці вказують на необхідність економії енергії шляхом модернізації опалювальної системи, з іншого боку, чиновники наввипередки повторюють



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У ВР стверджують, що виділили вузам додаткові 650 мільйонів гривень на вирішення комунальних проблем

У скандальній ситуації із «суперканікулами» у провідних вузах країни влада зайняла позицію «моя хата скраю». Про це йдеться у статті «Главкома».

З одного боку, високопосадовці вказують на необхідність економії енергії шляхом модернізації опалювальної системи, з іншого боку, чиновники наввипередки повторюють – вузи самостійно мають право планувати свій навчальний процес, так як вважають за потрібне, і це не проблема уряду, а самих вузів.

Більше того, ні про який дефіцит фінансів, який змусив вузи по суті зачинитися на зиму, не йдеться. За словами Олександра Співаковського, члена Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, влада знала про проблеми університетів, тому ще минулого року ВР виділила вузам додаткові 650 мільйонів гривень на вирішення комунальних проблем.

«Ми повністю минулого року задовольнили заявки університетів на ці додаткові кошти», — каже депутат.