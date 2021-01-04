Членів комісії, які не знайшли плагіату в роботах Шкарлета, звинуватили у плагіаті

Раніше науковці виявили у працях Сергія Шкарлета понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам міністр як цитати не вказував

У докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової знайшли плагіату на 70 сторінок

У членів комісії з академічної доброчесності Національного університету «Чернігівська політехніка» виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу.

Про це повідомляє сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

Плагіат виявили в дисертації голови комісії Вікторії Маргасової. Цей текст містить 70 сторінок текстових запозичень без належних посилань, синонімів та перефразувань.

Автори аналізу роботи Маргасової наголосили, що вона копіювала текст із російських джерел, замінивши вислів «російський економічний менталітет» на «вітчизняний економічний менталітет». Таку заміну слів Маргасова використовувала неодноразово.

Висновки її дисертації містять запозичення із тексту, написаного ще за сім років до її дисертації. Крім того, Маргасова опублікувала дві майже однакові статті у двох журналах, надіславши в редакцію другу статтю майже через рік після першої.

Маргасова є не єдиною членкинею комісії академічної доброчесності, у якої виявили плагіат. Аліна Пінчук теж зловживає запозиченнями без належних посилань. Зокрема, у дисертації, яку вона захистила у 2020 році, виявили численний плагіат, вказують активісти.

Крім того, у розділі «Список опублікованих праць за темою дисертації» Пінчук вказала роботи, про яких немає жодних згадок в інтернеті. Головою комісії під час захисту дисертації Пінчук була Маргасова.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня 2020 року призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета.

А вже 21 грудня під офісом Зеленського молодь протестувала через це призначення.

У вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.