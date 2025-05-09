У Рівному під час уроку сталася сутичка між вчителем та семикласницею

За даними правоохоронців, неповнолітня вдарила педагога циркулем у плече під час конфлікту, який виник через користування на уроці телефоном

У Рівному розгорілася суперечка через інцидент в гімназії №24, де сталася сутичка між учителем інформатики та 13-річною ученицею. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією поліції, неповнолітня вдарила педагога циркулем у плече під час конфлікту, який виник через користування на уроці телефоном. Коли ж учитель схопив дівчину за шию, це зняли на відео однокласники та опублікували у соцмережах.

На кадрах видно, як вчитель Рівненської гімназії №24 тримає за шию ученицю і паралельно комусь телефонує. Однокласники дівчинки кричать: «Що ви робите?», проте він не реагує. У коментарях під відео вказано, що на кадрах – вчитель інформатики Роман Вільчинський.

«36-річний педагог тримав дитину, щоб та повторно не завдала йому чи оточуючим ушкоджень. Цей момент і зняли на відео однокласники та розмістили його у соціальній мережі», – заявили поліцейські.

Як розповіла директорка закладу Олена Ткачук, дівчина не реагувала на зауваження вчителя, тому він забрав у неї телефон після чого і стався конфлікт. Зазначається, що і педагог, і учениця отримали травми: травма плеча та синці відповідно.

Варто зазначити, що учні підтримали дівчину в конфлікті та стали на її бік, зазначаючи, що педагог таки душив дівчину, а не тримав. Крім того, вони заявили, що вчитель і раніше погано ставився до дітей на уроках та перервах.

Зазначається, що вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також заявили, що претензій до педагога не мають. Ювенальні поліцейські вже провели профілактичну бесіду. Водночас у навчальному закладі пообіцяли провести перевірку щодо інциденту.

Водночас думки користувачів соцмереж розділилася, хтось вважає, що педагог перевищив повноваження та повівся непрофесійно, інші ж – звинувачують ученицю та підтримують вчителя.

Думки користувачів соцмереж під відео з інцидентом у школі скріншот

Нагадаємо, у Вінницькій громаді вчителя історії підозрюють у побитті учня під час уроку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До слова, у Покрові Дніпропетровської області школяр побився з вчителем. Бійка сталася у класі під час уроку.