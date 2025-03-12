Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі
До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю
фото з відкритих джерел

Поліцейські Київщини проводять перевірку щодо конфлікту між неповнолітніми на Білоцерківщині

У місті Біла Церква на Київщині поліція перевіряє факт побиття підлітком 16-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-службу Національної поліції України

«11 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що подія трапилась наприкінці минулого року.  

За словами правоохоронців, серед учасників конфлікту – 16-річна потерпіла, хлопець, який наносив удари неповнолітній та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.

За інформацією місцевих медіа, у дівчини вимагали гроші на алкоголь та стіки. 

Співробітники Білоцерківського районного управління поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, триває перевірка.

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття.  Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність. Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру. Водночас до неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть бути застосовані заходи виховного характеру. Для цього проводять психологічні експертизи, після яких прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду. Київський апеляційний суд 7 березня залишив у силі рішення попередньої інстанції й визнав правомірним утримання у СІЗО на час слідства 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. 

Читайте також:

Теги: телефон поліція Біла Церква діти бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час пожежі ніхто не постраждав
На Наводницькій площі у Києві загорівся тролейбус (фото)
12 лютого, 16:40
Молодики вирішили похуліганити біля поліцейського авто, тепер їм загрожує п'ять років позбавлення волі
На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом
15 лютого, 15:57
На річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
Поліцейські на місці вибуху
У Миколаєві під час вибуху загинуло троє військових Центру протимінної діяльності
16 лютого, 22:28
Керівнику Amazon Джеффу Безосу загрожує тюремний термін через онлайн-продажі ножів
Голова Amazon може опинитись у в'язниці за продаж ножів дітям
19 лютого, 19:29
Окупанти пошкодили десяток приватних будинків
Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, є постраждалі (фото)
26 лютого, 12:09
Злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури
Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру
21 лютого, 13:48
Підлітки вирішили смажити сосиски на каналізаційній решітці
У Німеччині підлітки намагались посмажити сосиски у каналізації і влаштували вибух
10 березня, 21:35
Погода в Києві 2 березня 2025 року
Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
2 березня, 10:15

Новини

«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці
«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці
Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі
Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі
Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться
У одній з військових частин Києва викрито схему розкрадання п'яти тонн пального
У одній з військових частин Києва викрито схему розкрадання п'яти тонн пального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
16K
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
14K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8156
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua