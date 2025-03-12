Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю

Поліцейські Київщини проводять перевірку щодо конфлікту між неповнолітніми на Білоцерківщині

У місті Біла Церква на Київщині поліція перевіряє факт побиття підлітком 16-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

«11 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що подія трапилась наприкінці минулого року.

За словами правоохоронців, серед учасників конфлікту – 16-річна потерпіла, хлопець, який наносив удари неповнолітній та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.

За інформацією місцевих медіа, у дівчини вимагали гроші на алкоголь та стіки.

Співробітники Білоцерківського районного управління поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, триває перевірка.

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття. Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність. Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру. Водночас до неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть бути застосовані заходи виховного характеру. Для цього проводять психологічні експертизи, після яких прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду. Київський апеляційний суд 7 березня залишив у силі рішення попередньої інстанції й визнав правомірним утримання у СІЗО на час слідства 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки.