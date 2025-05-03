Несподіване рішення зменшило кількість прогулів учнів у школах Мілана

У дослідженні взяли участь 95 випадково обраних класів загальною кількістю 2 тис. учнів

В італійському місті Мілан у шкільних класах встановили апарати для очищення повітря, що зменшило частоту пропусків занять школярами на 11%. При цьому в кабінетах на майже третину зменшився рівень забруднення повітря, а учні повідомляли про краще здоров’я дихальної системи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ науковців на конференції Європейського союзу геонаук.

Погана якість повітря негативно впливає на здоров'я дітей, збільшуючи ризик появи респіраторних інфекцій, астми, алергій та когнітивних порушень. Ця проблема особливо гостро стоїть у країнах, що розвиваються, та міських районах, де забруднення повітря часто перевищує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості повітря.

У дослідженні взяли участь 95 випадково обраних класів загальною кількістю 2 тис. учнів. У половині з них встановили апарати для очищення повітря, тоді як інша половина залишилася без таких пристроїв.

Дослідження показало, що встановлення очищувачів повітря допомогло зменшити кількість пропущених учнями днів у школі в середньому на 1,3 дня на рік. Найбільший ефект спостерігався серед школярів, які часто пропускали заняття до початку експерименту, а також серед учнів, які не були італійцями. Вимірювання якості повітря засвідчило, що кількість частинок пилу розміром 2,5 мікрометра знизилася на 28% у кабінетах з очищувачами повітря.

«Наше втручання також виявило покращення стану здоров'я дихальних шляхів, підвищення обізнаності про проблеми якості повітря та посилення підтримки політики щодо якості міського повітря серед студентів, які пройшли курс лікування», – зазначають науковці.

Однак поки науковці не можуть з’ясувати, чи саме зменшення таких частинок, чи, можливо, зниження кількості пилку й інших алергенів або збудників хвороб у повітрі призвели до збільшення відвідуваності. Крім того, у дослідженні не було контрольної групи, яка навчалася б у кабінетах з несправними очищувачами повітря, тож можливо, що покращення відвідуваності пов’язане і з психологічним ефектом.

Натомість науковці зазначають, що це дослідження може створити базу для впровадження та оцінки заходів із покращення якості повітря за допомогою доступних технологій в освітніх закладах, які мають обмежені ресурси.

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