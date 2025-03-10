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У Німеччині поліцейські помилилися квартирою і випадково побили викладача університету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Німеччині поліцейські помилилися квартирою і випадково побили викладача університету
Викладач університету потрапив до лікарні після візиту поліцейських
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Поліцейські переплутали адресу та напали на викладача, його дружині приставили пістолет до голови

У німецькому місті Білефельд спецпідрозділ SEK помилково увірвався до квартири та жорстоко побив викладача університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Зазначається, що метою SEK був злочинець, але поліцейські переплутали адресу та напали на викладача Аміра Джаханіана-Наджафабаді та його дружину, Хадіс Імані.

«Я почув вибух. За скляними дверима побачив озброєних людей у масках і подумав, що помру», – розповів Джаханіан-Наджафабаді.

Поліцейські вибили двері, кинули чоловіка на ліжко, яке зламалося під ним, і завдали кілька ударів. Його дружині приставили пістолет до голови, а потім подружжя закували в наручники.

«Коли я назвав своє ім’я, вони зрозуміли, що напали не на ту людину», – зауважив викладач.

Видання пише, що усвідомивши свою помилку, поліцейські витерли кров із обличчя постраждалого та пішли. Джаханіан-Наджафабаді потрапив до лікарні після візиту силовиків. У поліції лише висловили жаль з приводу цього інциденту:

«Ми дуже шкодуємо, що внаслідок поліцейської операції постраждала невинна людина».

Нагадаємо, у найбільших аеропортах Німеччини в понеділок, 10 березня, почався 24-годинний попереджувальний страйк. Вийти на протест операторів аеропортів, працівників наземних служб та авіаційної безпеки закликала німецька профспілка Ver.di.

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Теги: Німеччина університет поліція бійка

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