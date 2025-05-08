Оголошено дату останнього дзвоника на Київщині

Після 30 травня на учнів чекають літні канікули, а також можливість відвідати літні пришкільні табори

Цього року навчання завершують понад 12 тисяч одинадцятикласників

У Київській області добігає кінця навчальний рік, який проходив в умовах воєнного стану. Попри всі виклики, освітній процес тривав безперервно. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За словами заступниці голови Київської обласної державної адміністрації Жанни Осипенко, вже 30 травня для понад 235 тисяч учнів регіону пролунає останній дзвоник, сповіщаючи про початок літніх канікул.

Цього року навчання завершують понад 12 тисяч одинадцятикласників, 22,6 тисячі дев’ятикласників та 24,3 тисячі учнів початкової школи. Здобувачі освіти, які закінчують четвертий, дев'ятий та 11 класи, звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Після 30 травня на учнів чекають літні канікули, а також можливість відвідати літні пришкільні табори та взяти участь у програмах з подолання освітніх втрат. Для випускників 11-х класів на черзі національний мультипредметний тест (НМТ).

Нагадаємо, у школах та дитячих садках Києва триває робота з модернізації інфраструктури, спрямована на підвищення безпеки та забезпечення цифрової доступності. За даними міської влади, наразі в освітніх закладах вже встановлено 1 319 оглядових відеокамер у школах, 123 камери з функцією розпізнавання облич та 13 оглядових камер у дитячих садках.

До слова, 8 та 9 травня заклади загальної середньої освіти міста Черкаси переходять на дистанційну форму навчання у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні. Про онлайн навчання також повідомили у Канівській, Золотоніській та Звенигородських громадах.