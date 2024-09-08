Екскомандир «Айдару» розповів, що треба робити українцям, щоб дожити до перемоги

Нормальна людська психіка не здатна витримувати дійсність, із якою нині стикаються українці

Щоб дожити до перемоги, зберегти психічне здоров’я і раціональність поведінки, українцям потрібно «трошки розлюднитися». Таку думку в програмі «Жовті кеди» висловив ветеран АТО, екскомандир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий.

«Нам потрібно кожному собі встановлювати фільтри, через які ми будемо відсікати надмірні емоції. Бо горя навколо йде стільки, що коли не встановити ці фільтри… Нормальна людська психіка не здатна це витримувати. А нам треба це витримати. Тому слід відрізати від себе біль, людські страждання, максимально раціоналізувати поведінку», – пояснив свою думку Євген Дикий.

За словами ексвійськового, давати такі поради, звісно, значно легше, ніж їх дотримуватися. Та українцям необхідно тримати голову холодною, щоб перемогти.

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