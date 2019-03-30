Україна вперше представить свій стенд на Болонському книжковому ярмарку



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На стенді свої книжки покажуть 15 українських видавництв

В Італії 1-4 квітня відбудеться Болонський книжковий ярмарок літератури для дітей, де вперше буде представлено український національний стенд. Це одна з основних світових подій, що стосується дитячої літератури. У 2019 році його організують у 56-й раз. Про це повідомляє Український інститут книги.

Площа експозиції – 64 м², номер стенду – hall 30, D42-E41.

На стенді свої книжки покажуть 15 видавництв: «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Астра», «Артбукс», «Арт Нейшн», «Час Майстрів», Chudobox, «Фактор-друк», «Фонтан казок», «Каламар», Nebo BookLab, «Ранок», «Видавничий дім «Школа», «Чорні вівці», «Видавництво Старого Лева» та VIVAT.

Болонський книжковий ярмарок літератури для дітей також є місцем зустрічі для ілюстраторів зі всього світу. Одна з головних подій у цій програмі - Виставка ілюстраторів, яка відбувається з 1967 року під час ярмарку і щороку відкриває нові імена ілюстраторів.

Цього року до експозиції відібрали 76 робіт, серед яких – ілюстрації українських художниць Анни Сарвіри та Ольги Штонди. Загалом на конкурс надійшла 2901 ілюстрація від художників з 62 країн.