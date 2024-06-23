У лікарні помер енергетик, поранений під час ракетного удару 22 червня

Наслідки атаки на населений пункт у Запорізькій області

Упродовж доби окупанти 522 рази атакували дев’ять населених пунктів Запорізької області

У лікарні помер енергетик, поранений 22 червня внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

За даними глави регіону, впродовж доби окупанти 522 рази атакували дев’ять населених пунктів Запорізької області.

Зокрема, війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському. 185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того, 28 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине. 303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що 22 червня армія РФ здійснила вже восьмий масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України. За даними Укренерго, обладнання пошкоджено на енергооб’єктах у Запорізькій та Львівській областях. Двоє енергетиків постраждали в Запорізькій області.