Окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Люди внаслідок атаки не постраждали

Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, що 29 червня у Харкові о 16:01 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Керівник МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків: «Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється».

До слова, в окупаційному війську Росії в Україні лютує тиф та холера. Журналіст прослідкував, що російські пабліки почали писати про поширення тифу та холери. Так, Telegram-канал «Два майори» пише, що в Херсонській області «від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає».