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    Туристки орендували у Яремче котедж, якого не існує

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    Поліція даала поради, як перевіряти чи справжнє житло, що здається в оренду&nbsp; - Туристки орендували у Яремче котедж, якого не існує
    Поліція даала поради, як перевіряти чи справжнє житло, що здається в оренду 
    фото з відкритих джерел

    Шахраї видурили у жінок 5 тис.грн

    Українська туристка, мешканка Хмельниччини, натрапила на шахраїв, орендуючи житло в курортному містечку Яремче.

    Як інформує сайт Івано-Франківська, 31-річна жінка звернулася до полісменів і розповіла, як потрапила на аферистів під час пошуку житла.

    Вона зазначила, що разом із подругою вони хотіли поїхати на відпочинок в Яремче. 27 листопада жінка побачила на популярному сайті оголошення, яке її зацікавило. Вона зателефонувала та домовилася про оренду на конкретну дату. Жінка перерахувала п'ять тисяч гривень.

    Як виявилося, гроші вона заплатила за котедж, якого не існує. Вулиці, де зазначено котедж, зазначений в оголошенні, також не існує. Коли подруги приїхали в Яремче, то вулиці вони не знайшли, а на дзвінки за номером з оголошення ніхто не відповідав.

    Повернувшись додому громадянка звернулася до поліції.

    «За вказаним фактом працівниками поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

    Полісмени рекомендують уважно вивчати кожне оголошення, перш ніж перераховувати гроші.

    «Уважно прочитайте оголошення – чим довше воно на сайті, тим це надійніша пропозиція. Якщо день-два – подумайте. «Загугліть» адресу – чи справді є такий будинок. Перевірте фото. Якщо вони надто привабливі і різного розміру – вони точно взяті з мережі. Найкраще – поїдьте і огляньте житло. Якщо воно в іншому місті – попросіть про це знайомих. Якщо немає такої можливості – нехай орендодавець скине вам якомога більше фото житла з різних ракурсів і копії документів. Також прочитайте відгуки в інтернеті», – зазначають у поліції

    Теги: Хмельниччина шахрайство гроші відпочинок Івано-Франківщина житло будинок жінка
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    Туристки орендували у Яремче котедж, якого не існує