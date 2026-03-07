Уряд запровадив вимоги для роботи у школах та дитсадках: кому заборонили працювати з дітьми

МОН прагне очистити освітнє середовище від осіб, які можуть становити потенційну загрозу для дитини

Міносвіти посилює безпекові вимоги до кандидатів на роботу

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах. Відтепер перевірка кандидатів на роботу з дітьми стає жорсткою та обов’язковою: людей із «темним минулим» не допускатимуть до виховання та навчання учнів. Про це повідомляє «Главком».

Відповідний механізм перевірки було затверджено 6 березня 2026 року. Як зазначають у Міністерстві освіти і науки, безпека дітей – абсолютний пріоритет, тому роботодавці в дитячих садках та школах більше не зможуть брати на роботу осіб, чия репутація викликає сумніви.

Кого не допустять до роботи?

За новим порядком, відмову у працевлаштуванні отримають кандидати, які мають:

Судимість за скоєння кримінальних правопорушень (особливо за злочини проти дітей).

Що тепер потрібно для працевлаштування?

Процедура оформлення документів для майбутніх працівників тепер має такий вигляд:

Для роботи в дошкільному закладі (садочок): обов’язково потрібно надати витяг із «Дії» про відсутність судимості. Для роботи в закладі загальної середньої освіти (школа):

Витяг із «Дії» про відсутність судимості.

Довідка від Національної поліції України про відсутність фактів притягнення до відповідальності за булінг або жорстоке поводження з дітьми.

Чому це важливо?

В уряді наголошують, що запровадження такого порядку – не бюрократична формальність, а спосіб очистити освітнє середовище від осіб, які можуть становити потенційну загрозу для дитини. Це також є виконанням міжнародних зобов’язань України, зокрема, положень Конвенції ООН про права дитини.

Ці кроки мають унеможливити потрапляння до колективів закладів освіти людей, чия попередня поведінка суперечить принципам педагогіки та безпечного середовища.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року. Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

До слова, із 1 квітня в Києві стартує прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Подати заяви можна до 1 червня включно.