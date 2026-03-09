За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду

Через прогули дитини відповідальна особа в школі зобов’язана невідкладно передати інформацію про це поліції та службі у справах дітей

Урядова постанова №241 прискорила систему реагування на пропуски дітьми школи та садочка

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично. Голова громадської організації «Батьки SOS» Олена Парфьонова в колонці Zn.ua розповіла деталі нововведення, повідомляє «Главком».

Як повідомляє Парфьонова, для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.

Статус «не охоплена навчанням»

Як зазначає очільниця організації, до 2026 року школа фіксувала статус «не охоплена навчанням» спеціальною позначкою в електронному профілі дитини в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (Аіком). Це цифрова система управління освітою, в якій збирають і аналізують освітні дані. Доступ до системи мають школи, органи управління освітою та уповноважені державні органи.

Раніше школа могла надати такий статус лише після 10 робочих днів відсутності поспіль без поважних причин. Опісля інформацію передавали органам управління освітою «за потреби», а вже ті вирішували, чи повідомляти поліцію або службу у справах дітей. Як наслідок, процес міг тягнутися тижнями.

Парфьонова наголошує, що тепер механізм змінився. Після появи в системі позначки «не охоплена навчанням» відповідальна особа в школі зобов’язана невідкладно передати інформацію підрозділам ювенальної превенції Національної поліції та службі у справах дітей – через електронні канали або автоматично через систему.

«Тобто 10-денного порогу не скасовано, але реагування на нього з боку держави стало жорсткішим: те, що раніше могло займати тижні, тепер відбувається майже миттєво. Є факт, зафіксований у системі Аіком, – запускається механізм державного контролю», – каже вона.

Хто і коли ставить позначку про відсутність дитини

Позначку про те, що дитина «не охоплена навчанням», у системі ставить відповідальна особа в школі. Зазвичай це уповноважений працівник закладу – секретар або заступник директора з навчально-виховної роботи, якого призначено наказом по закладу.

За словами фахівчині, на практиці в більшості шкіл первинну інформацію про відсутність учня фіксує класний керівник, а остаточне рішення щодо присвоєння статусу «не охоплена навчанням» ухвалює директор або уповноважений ним заступник. Саме ця посадова особа несе юридичну відповідальність за коректність внесених у систему даних.

Позначку «не охоплена навчанням» ставлять у випадках, коли дитина не зарахована до жодного закладу освіти або довго не відвідує школу без поважних причин.

Водночас Парфьонова пояснює, що декілька днів чи навіть тиждень пропуску ще не є підставою для такого статусу, навіть якщо батьки не пояснили причини відсутності дитини. Якщо пропуск більш як 10 днів, однак батьки повідомили школу про причину відсутності (хвороба, поїздка, сімейні обставини), статусу також не ставлять.

Що зміниться для сімей, які перебувають за кордоном

Якщо дитина навчається в іноземній школі або дистанційно в українській – важливо, щоб цю інформацію було офіційно зафіксовано в українському закладі освіти.

Якщо дитину зараховано до іноземного навчального закладу, батьки мають повідомити про це українську школу за місцем проживання. Бажано письмово (електронним листом із підтвердженням). Це не знімає дитину з обліку в Україні, але є підставою вважати причину відсутності поважною.

Якщо дитина навчається дистанційно в українській школі, важливо, щоби школа реально фіксувала її присутність на уроках, а не просто обліковувала семестрові й тематичні оцінки.

Парфьонова наголосила, що якщо родина зовсім не контактує зі школою – саме такі діти першими потраплять у поле зору нової системи обліку. «Наразі чіткого переліку документів, які підтверджують навчання за кордоном як «поважну причину», немає. МОН не надало відповідних роз’яснень – а отже, кожна школа вирішує це самостійно, що створює ризики непорозумінь», – каже вона.

Що зміниться для дошкільнят

Для дошкільнят система обліку функціонує так само: якщо дитина не відвідує жодного дошкільного закладу й батьки не подали жодної інформації про причини — вона може отримати статус «не охоплена навчанням» (тобто в цьому разі – дошкільним вихованням). Далі запускається той самий ланцюжок: електронна система, служба у справах дітей, потенційно – поліція.

Глава організації «Батьки SOS» каже, що якщо дитина не ходить до садочка, це не є автоматичним порушенням. Батьки мають право виховувати дитину вдома (сімейне виховання), але про це варто офіційно повідомити орган управління освітою. Однак якщо дитина записана до садочка, але не відвідує його протягом тривалого часу без поважної причини, це може стати підставою для перевірки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року.

Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах. Відтепер перевірка кандидатів на роботу з дітьми стає жорсткою та обов’язковою: людей із «темним минулим» не допускатимуть до виховання та навчання учнів.