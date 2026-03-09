Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду
Через прогули дитини відповідальна особа в школі зобов’язана невідкладно передати інформацію про це поліції та службі у справах дітей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Урядова постанова №241 прискорила систему реагування на пропуски дітьми школи та садочка

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично. Голова громадської організації «Батьки SOS» Олена Парфьонова в колонці Zn.ua розповіла деталі нововведення, повідомляє «Главком».

Як повідомляє Парфьонова, для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.

Статус «не охоплена навчанням»

Як зазначає очільниця організації, до 2026 року школа фіксувала статус «не охоплена навчанням» спеціальною позначкою в електронному профілі дитини в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (Аіком). Це цифрова система управління освітою, в якій збирають і аналізують освітні дані. Доступ до системи мають школи, органи управління освітою та уповноважені державні органи.

Раніше школа могла надати такий статус лише після 10 робочих днів відсутності поспіль без поважних причин. Опісля інформацію передавали органам управління освітою «за потреби», а вже ті вирішували, чи повідомляти поліцію або службу у справах дітей. Як наслідок, процес міг тягнутися тижнями.

Парфьонова наголошує, що тепер механізм змінився. Після появи в системі позначки «не охоплена навчанням» відповідальна особа в школі зобов’язана невідкладно передати інформацію підрозділам ювенальної превенції Національної поліції та службі у справах дітей – через електронні канали або автоматично через систему.

«Тобто 10-денного порогу не скасовано, але реагування на нього з боку держави стало жорсткішим: те, що раніше могло займати тижні, тепер відбувається майже миттєво. Є факт, зафіксований у системі Аіком, – запускається механізм державного контролю», – каже вона.

Хто і коли ставить позначку про відсутність дитини

Позначку про те, що дитина «не охоплена навчанням», у системі ставить відповідальна особа в школі. Зазвичай це уповноважений працівник закладу – секретар або заступник директора з навчально-виховної роботи, якого призначено наказом по закладу.

За словами фахівчині, на практиці в більшості шкіл первинну інформацію про відсутність учня фіксує класний керівник, а остаточне рішення щодо присвоєння статусу «не охоплена навчанням» ухвалює директор або уповноважений ним заступник. Саме ця посадова особа несе юридичну відповідальність за коректність внесених у систему даних.

Позначку «не охоплена навчанням» ставлять у випадках, коли дитина не зарахована до жодного закладу освіти або довго не відвідує школу без поважних причин.

Водночас Парфьонова пояснює, що декілька днів чи навіть тиждень пропуску ще не є підставою для такого статусу, навіть якщо батьки не пояснили причини відсутності дитини. Якщо пропуск більш як 10 днів, однак батьки повідомили школу про причину відсутності (хвороба, поїздка, сімейні обставини), статусу також не ставлять.

Що зміниться для сімей, які перебувають за кордоном

Якщо дитина навчається в іноземній школі або дистанційно в українській – важливо, щоб цю інформацію було офіційно зафіксовано в українському закладі освіти.

Якщо дитину зараховано до іноземного навчального закладу, батьки мають повідомити про це українську школу за місцем проживання. Бажано письмово (електронним листом із підтвердженням). Це не знімає дитину з обліку в Україні, але є підставою вважати причину відсутності поважною.

Якщо дитина навчається дистанційно в українській школі, важливо, щоби школа реально фіксувала її присутність на уроках, а не просто обліковувала семестрові й тематичні оцінки.

Парфьонова наголосила, що якщо родина зовсім не контактує зі школою – саме такі діти першими потраплять у поле зору нової системи обліку. «Наразі чіткого переліку документів, які підтверджують навчання за кордоном як «поважну причину», немає. МОН не надало відповідних роз’яснень – а отже, кожна школа вирішує це самостійно, що створює ризики непорозумінь», – каже вона.

Що зміниться для дошкільнят

Для дошкільнят система обліку функціонує так само: якщо дитина не відвідує жодного дошкільного закладу й батьки не подали жодної інформації про причини — вона може отримати статус «не охоплена навчанням» (тобто в цьому разі – дошкільним вихованням). Далі запускається той самий ланцюжок: електронна система, служба у справах дітей, потенційно – поліція.

Глава організації «Батьки SOS» каже, що якщо дитина не ходить до садочка, це не є автоматичним порушенням. Батьки мають право виховувати дитину вдома (сімейне виховання), але про це варто офіційно повідомити орган управління освітою. Однак якщо дитина записана до садочка, але не відвідує його протягом тривалого часу без поважної причини, це може стати підставою для перевірки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року.

Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах. Відтепер перевірка кандидатів на роботу з дітьми стає жорсткою та обов’язковою: людей із «темним минулим» не допускатимуть до виховання та навчання учнів. 

Читайте також:

Теги: діти школа дитячий садок школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
11 лютого, 00:58
Прем’єр Іспанії звинуватив Ілона Маска у руйнуванні психіки підлітків
Прем’єр Іспанії звинуватив Ілона Маска у руйнуванні психіки підлітків
12 лютого, 05:54
Унаслідок стрілянини дев'ятеро людей загинули, а ще майже три десятки отримали поранення
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка
12 лютого, 08:12
У Сумах від російської атаки постраждали діти
У Сумах від російської атаки постраждали діти
21 лютого, 09:56
Антоніна Паперна закінчила московський театральний інститут та знімається в РФ
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі
23 лютого, 16:03
Один із хлопців уже вибрався на лід, але був без взуття, інший – по груди у крижаній воді
На Миколаївщині двоє дітей опинилися в крижаній пастці посеред ставка
27 лютого, 04:18
Зловмисник били та погрожували підлітку вбивством
У Львові чоловіки викрали підлітка та тримали його у шафі, вимагаючи вигаданий борг
2 березня, 20:03
Виплати до 1 року перераховані понад 46 тис. родинам
Стартували виплати «дитячої допомоги» – Свириденко
4 березня, 09:59
Антоніна Паперна та Ганна Борисюк продовжили спілкування після початку повномаштабного вторгнення
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
5 березня, 17:16

Наука та освіта

За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду
За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду
Чи існують паралельні світи: науковці здивували відповіддю
Чи існують паралельні світи: науковці здивували відповіддю
Уряд запровадив вимоги для роботи у школах та дитсадках: кому заборонили працювати з дітьми
Уряд запровадив вимоги для роботи у школах та дитсадках: кому заборонили працювати з дітьми
Як зареєструватися на НМТ-2026: покрокова інструкція
Як зареєструватися на НМТ-2026: покрокова інструкція
Комісія зі стандартів державної мови пояснила, чи обов'язково вживати фемінітиви
Комісія зі стандартів державної мови пояснила, чи обов'язково вживати фемінітиви
Комісія зі стандартів державної мови встановила стандарт українського правопису
Комісія зі стандартів державної мови встановила стандарт українського правопису

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua