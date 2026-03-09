Головна Країна Наука та освіта
Кабмін об'єднав два найбільші університети Закарпаття

Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
Кабмін вирішив реорганізувати УжНУ та Мукачівський університет
фото: uzhnu.edu.ua

Новий Ужгородський університет створять шляхом реорганізації двох вишів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Ужгородського університету шляхом реорганізації Ужгородського національного університету та Мукачівського державного університету. Про це повідомляє «Главком».

Відповідне розпорядження уряд підписав 6 березня 2026 року №215-р. Згідно з документом, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо утворення нового закладу вищої освіти – Ужгородського університету.

Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття фото 1
скрнішот: kmu.gov.ua

Його створять шляхом приєднання до нього Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та Мукачівського державного університету. Новий університет буде віднесений до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

У розпорядженні уряду зазначено, що реорганізацію здійснять у межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки. Водночас студенти обох закладів та їхніх структурних підрозділів продовжать навчання без змін.

У документі наголошується, що здобувачі вищої освіти «продовжують навчання в Університеті та його відокремлених структурних підрозділах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування».

Міністерству освіти і науки доручено здійснити всі необхідні організаційні заходи, пов’язані зі створенням нового університету та реорганізацією двох вишів.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань викрили масштабну корупційну схему в одному з провідних державних університетів столиці. Організатори «працевлаштовували» чоловіків призовного віку на наукові посади, що дозволяло їм незаконно отримувати відстрочку від мобілізації та привласнювати бюджетні кошти.

Теги: Закарпаття освіта Україна уряд університет МОН

Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
