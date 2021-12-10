Вчені виявили речовину, яка може усувати старі клітини: вона є в кожній аптеці

Сполука із виноградних насінин може стати ефективним лікарським засобом

Китайські та американські науковці виявили, що висока концентрація суцільного екстракту або одна з його активних сполук здатна спричини загибель старих клітин, не пошкоджуючи при цьому функціональні. Про це йдеться в статті журналу Nature Metabolism.

У процесі старіння вірогідність захворіти збільшується. Тому дослідники займаються пошуками сенолітиків – ліків, що здатні очистити організм від постарілих клітин. Більшість із таких медикаментів можуть стати токсичними і для здорових клітин та тканин. Науковці з Китайської академії наук, Медичного університету Біньчжоу та Клініки Мейо разом із китайськими колегами вирішили знайти безпечніші сенолітики серед природних сполук.

Дослідження показали, що екстракт виноградних насінин успішно спричиняє загибелі старих клітин. У кісточці є сполука PCC1, яка вже демонструвала в дослідах здатність спричинити пошкодження ДНК.

Вчені провели дослідження на лабораторних п’ятимісячним мишам, яким спочатку імплантували під шкіру постарілі клітини. Після цього вони сім днів вводили тваринам дві ін'єкції PCC1 або ж контрольний розчин без активної речовини. Виявилось, що кількість старих клітин після сполуки PCC1 зменшилась. Перевірка стану здоров’я мишей через місяць продемонструвала, що сполука здатна запобігти погіршенню фізичній активності можливої внаслідок накопичення старих клітин.

Також науковці провели дослідження на мишах середнього віку. Воно показало, що невелика кількість старих клітин в організмі здатна погіршити здоров'я та виживаність. Ще вони перевірили вплив PCC1 на старих тваринах. Виявилось, що ін’єкції допомогли зменшити кількість старих клітин у нирках, печінці легенях та простаті мишей. Вони мали вищі показники активності.

Ще один дослід зі старішими мишами (24-27 місяців) показав, що тварини, які отримували PCC1 мали довшу на 9,4% тривалість життя.

Науковці зазначають, що сполука із виноградних насінин може стати ефективним лікарським засобом, який усуне пов'язані з постарілими клітинами патології.

Нагадаємо, вчені спрогнозували, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

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