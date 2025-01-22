МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг за кордоном

Вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою»

Міністерство закордонних справ планує вже навесні розпочати видачу посвідчень водія за кордоном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував значне спрощення доступу до консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році завдяки впровадженню системи е-Консул. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Андрій Сибіга зазначив, що йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

«Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», – зазначив Сибіга.

Впродовж наступних шести місяців у системі е-Консул планується впровадження нових цифрових сервісів, орієнтованих на найбільш затребувані послуги. Міністр підкреслив, що українці за кордоном матимуть змогу отримувати державні послуги так само просто і зручно, як громадяни України користуються сервісами «Дії».

Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою».

«Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою», – підкреслив міністр.

Андрій Сибіга повідомив, що Міністерство закордонних справ планує вже навесні розпочати видачу посвідчень водія за кордоном.

За словами міністра, у другій половині 2025 року планується запуск комплексної послуги з реєстрації народження дітей за кордоном. Ця послуга включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, а також внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Крім того, міністр зазначив, що в українських дипустановах у цей же період стане доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив розроблену МЗС постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».