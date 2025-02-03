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«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
Дуда знову заговорив про відправку військ до України
колаж: 24 канал

Financial Times: Анджей Дуда каже, що союзники повинні посилити безпеку України

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті Financial Times підтримав скептичне ставлення прем'єр-міністра країни Дональда Туска до питання про відправку контингенту до України у складі західних сил. Проте він зазначив, що Варшава продовжуватиме підтримувати Київ, але для цього необов'язково розгортати там війська.

Дуда зазначив, що Польща постійно допомагає Україні, постачаючи їй зброю та виступаючи як логістичний центр для військової та гуманітарної допомоги. Але при цьому він зазначив, що Варшава «найбільш схильна до потенційних російських атак», тому не може наражати себе на більший ризик.

«Ми допомагатимемо Україні й надалі, бо це необхідно. Нам необов'язково розміщувати там свої війська», – сказав він.

Завершення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності, попередив президент Польщі, заявивши, що Києву знадобиться «масована підтримка» для забезпечення своєї безпеки.

В інтерв’ю Financial Times Анджей Дуда також сказав, що він стурбований тим, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України до Польщі, також вплинувши на Західну Європу та США. Він порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років, коли бандитизм і насильство поширилися серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість присутності представника Польщі на потенційних мирних переговорах про закінчення війни. 

Цікаво, що російські спецслужби пропонують €3-4 тис. за поширення контенту, що містить дезінформацію, щоб вплинути на майбутні президентські вибори у Польщі. 

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Теги: Польща Укравто військові Анджей Дуда президент Варшава

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