Порошенку можуть зменшити відсторонення від засідань. Нардеп назвав причину

Нардеп Потураєв висловив сподівання, що регламентному комітету вдасться знайти якесь рішення щодо Порошенка, яке буде не про пів року

«Оце відсторонення на пів року, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби на три дні – всі би зрозуміли»

Лідера партії «Європейська cолідарність» Петра Порошенка можуть відсторонити від засідань Верховної Ради на три дні замість пів року, адже в Європі тривале відсторонення можуть оцінити як надмірне покарання. Про це голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики «Слуги народу» Микита Потураєв сказав у етері «Радіо Свобода».

«Я вважаю, що якби зараз не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло би з ним статися – це відсторонення на три засідання, тобто на три дні. І так, я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки у нас немає окремих засідань, у нас є одне засідання з перервами, то оце відсторонення на пів року, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби на три дні – всі би зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося», – пояснив нардеп.

За словами Потураєва, він буде голосувати за відсторонення Порошенка від роботи у Верховній Раді, однак турбується через реакцію колег у Європі. Депутат посилається на «принцип співмірності покарання» у європейському праві.

Нардеп висловив сподівання, що регламентному комітету вдасться знайти якесь рішення, яке буде не про пів року.

На запитання про те, чи доречно, щоб Верховна Рада в умовах війни витрачала час на засідання комітету і відсторонення народних депутатів від роботи у парламенті, Потураєв нагадав, що очікував від Порошенка публічних вибачень.

«Якби Петро Порошенко витратив би 10 секунд, щоби сказати «я був не правий» – зараз всі в емоціях, ми ж розуміємо, що війна, у всіх стрес – то і не треба було би тих двох годин (тривалість засідання комітету з питань регламенту – ред.) і цього всього», – сказав нардеп.

Нагадаємо, Регламентний комітет 30 січня зранку проголосував за відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка на одне пленарне засідання. В умовах, коли пленарне засідання триває безперервно, санкція може діяти до серпня. Поки що це – рекомендація комітету, яка має бути проголосована у залі всією Радою.

Ініціатором відсторонення став голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, черга до розгляду його заяви з приводу подій більш ніж місячної давнини дійшла тільки зараз. У коментарі «Главкому» він пояснив, що приводом для його звернення до колег по комітету стала поведінка Порошенка наступного дня після провалу голосування постанови по Бойко.

Як відомо, під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт, під час якого Порошенко послав Яременка «на три літери». Ба більше, він ледь не дійшов до бійки.

Згодом нардеп «Слуги народу» Богдан Яременко прокоментував відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка від пленарних засідань. Він зазначив, що ця історія «не про політику, а про мільярдера-баригу».