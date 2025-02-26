Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді

Під час роботи Ірини було розроблено та ухвалено новий закон «Про страхування»

За час каденції Ірина Кормишкіна стала співавтором понад 200 законодавчих актів

Депутатка Ірина Кормишкіна повідомила, що 25 лютого відпрацювала свій останній день у парламенті. Про це інформує «Главком» із посиланням на її допис у фейсбуці.

За її словами, під тиском обставин, вона ухвалила єдине правильне рішення, яке дозволяє жінці залишатися вірною своїм принципам – скласти депутатські мандати.

«Я прийшла в парламент, маючи вісімнадцятирічний стаж роботи у страховому бізнесу. Із великим бажанням якісно змінити страхову галузь. І багато вдалось: розроблено та ухвалено новий закон «Про страхування», який не змінювався з часів Радянського Союзу. За час своєї каденції я стала співавтором понад 200 законодавчих актів. Дякую колегам за спільну роботу! Кожному, хто допомагав і підтримував, за можливість принести користь державі», – написала Кормишкіна.

Ірина Кормишкіна зазначила, що буде продовжувати свою діяльність, але вже в якості роботодавця та сталого платника податків в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. Кормишкіну може замінити у Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, яка за словами Железняка, вже відмовилась від можливості.

Раніше ми писали, що народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень.

Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.