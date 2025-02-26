Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Під час роботи Ірини було розроблено та ухвалено новий закон «Про страхування»
фото: Дзеркало тижня

За час каденції Ірина Кормишкіна стала співавтором понад 200 законодавчих актів

Депутатка Ірина Кормишкіна повідомила, що 25 лютого відпрацювала свій останній день у парламенті. Про це інформує «Главком» із посиланням на її допис у фейсбуці.

За її словами, під тиском обставин, вона ухвалила єдине правильне рішення, яке дозволяє жінці залишатися вірною своїм принципам – скласти депутатські мандати.

«Я прийшла в парламент, маючи вісімнадцятирічний стаж роботи у страховому бізнесу. Із великим бажанням якісно змінити страхову галузь. І багато вдалось: розроблено та ухвалено новий закон «Про страхування», який не змінювався з часів Радянського Союзу. За час своєї каденції я стала співавтором понад 200 законодавчих актів. Дякую колегам за спільну роботу! Кожному, хто допомагав і підтримував, за можливість принести користь державі», – написала Кормишкіна.

Ірина Кормишкіна зазначила, що буде продовжувати свою діяльність, але вже в якості роботодавця та сталого платника податків в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. Кормишкіну може замінити у Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, яка за словами Железняка, вже відмовилась від можливості.

Раніше ми писали, що народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень.

Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Читайте також:

Теги: Україна парламент закон Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вибори в Україні обов'язково відбудуться, але тільки після стійкого припинення вогню»
Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
3 лютого, 22:39
Наразі на місці події у Павлограді працюють правоохоронці
Вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді: з'явилися нові деталі
2 лютого, 21:30
За словами голови податкового комітету, Рада повинна знайти баланс між необхідністю реагувати на економічні зміни та забезпеченням стабільності податкового законодавства
Підвищення податків у 2025 році. Нардеп Гетманцев зробив заяву
3 лютого, 16:51
Проєкт «Серце Азовсталі» був заснований Рінатом Ахметовим 16 лютого 2023 року як частина ініціативи «Сталевий фронт»
Ахметов збільшив фінансування на підтримку оборонців Маріуполя до 1,6 млрд грн
18 лютого, 15:10
Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
14 лютого, 17:43
Ще вчора на сайті аптеки можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике»
«Якісні ліки з «ДНР»? Мережа аптек «Подорожник» отямилася
19 лютого, 13:59
Чоловік залякав працівника готеля ножем
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку та утримував у номері працівника готелю
Вчора, 01:52
Роберт Фіцо звинуватив Зеленського в нібито небажанні проводити вибори
«У Росії були причини». Фіцо виправдав вторгнення окупантів в Україну
22 лютого, 14:54
Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини
Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування
Вчора, 15:34

Політика

Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників
Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico
Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico
Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ: деталі
Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
317K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
173K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
16K
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали

Новини

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua