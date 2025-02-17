Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання

Любов Любчик: «На сьогодні українські освітні осередки є на всіх п'яти континентах»

Любов Любчик: «Нам треба докладати зусиль, аби втримати талановиту українську молодь саме в українському просторі»

Україні треба докласти значних зусиль, аби утримати українську молодь, яка перебуває за кордоном, саме в українському культурному й освітньому просторі. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

За спостереженнями Любчик, чимало молодих талановитих українців не планують повертатися в Україну, адже бачать власне майбутнє у країнах ЄС. Але збереження української ідентичності є дуже важливим, у тому числі й для відбудови України, наголосила Любов Любчик.

Вона навела приклади успішної інтеграції українських шкіл в європейську систему освіти – зокрема, це школа для старшокласників у Мюнхені, заснована радницею міністра освіти України з питань розбудови української шкільної освіти за кордоном Аллою Дубровик-Роховою. Є й Free People's School у Відні – бордингова школа, де українські діти навчаються і проживають протягом навчального року. Проте, за словами Любові Любчик, на запитання, чи планують учні цих шкіл повернутися до України, більшість дітей відповіли негативно.

«Тому нам треба докладати зусиль, аби втримати цю талановиту українську молодь саме в українському просторі», – зауважила освітянка.

Також Любов Любчик повідомила, що станом на сьогодні українські освітні осередки є на всіх континентах світу. Лідерами за кількістю українських шкіл є США, Канада, Бразилія.

Особливою є ситуація у країнах Близького Сходу. За інформацією Любчик, вже п’ять українських шкіл налічується в ОАЕ – там доволі молода, але активна українська громада. Натомість у Центральній Азії після початку повномасштабної війни українських освітніх осередків поменшало. Любов Любчик пов’язує це з певними політичними чинниками – проте зазначає, що наразі ситуація почала покращуватися.

Раніше президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт розповів «Главкому» про те, як зупинити відплив українських дітей за кордон.