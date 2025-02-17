Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання

Валерія Димчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання
Любов Любчик: «На сьогодні українські освітні осередки є на всіх п'яти континентах»
фото: holka.org.ua

Любов Любчик: «Нам треба докладати зусиль, аби втримати талановиту українську молодь саме в українському просторі»

Україні треба докласти значних зусиль, аби утримати українську молодь, яка перебуває за кордоном, саме в українському культурному й освітньому просторі. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

За спостереженнями Любчик, чимало молодих талановитих українців не планують повертатися в Україну, адже бачать власне майбутнє у країнах ЄС. Але збереження української ідентичності є дуже важливим, у тому числі й для відбудови України, наголосила Любов Любчик.

Вона навела приклади успішної інтеграції українських шкіл в європейську систему освіти – зокрема, це школа для старшокласників у Мюнхені, заснована радницею міністра освіти України з питань розбудови української шкільної освіти за кордоном Аллою Дубровик-Роховою. Є й Free People's School у Відні – бордингова школа, де українські діти навчаються і проживають протягом навчального року. Проте, за словами Любові Любчик, на запитання, чи планують учні цих шкіл повернутися до України, більшість дітей відповіли негативно.

«Тому нам треба докладати зусиль, аби втримати цю талановиту українську молодь саме в українському просторі», – зауважила освітянка.

Також Любов Любчик повідомила, що станом на сьогодні українські освітні осередки є на всіх континентах світу. Лідерами за кількістю українських шкіл є США, Канада, Бразилія.

Особливою є ситуація у країнах Близького Сходу. За інформацією Любчик, вже п’ять українських шкіл налічується в ОАЕ – там доволі молода, але активна українська громада. Натомість у Центральній Азії після початку повномасштабної війни українських освітніх осередків поменшало. Любов Любчик пов’язує це з певними політичними чинниками – проте зазначає, що наразі ситуація почала покращуватися.

Раніше президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт розповів «Главкому» про те, як зупинити відплив українських дітей за кордон.

Читайте також:

Теги: освіта Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч за третє місце проти збірної Великої Британії був дуже напружений та емоційний
Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи
Вчора, 10:41
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
14 лютого, 17:14
Букмекери продовжують робити ставки щодо війни в Україні
Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році
10 лютого, 09:25
У квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot
США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios
29 сiчня, 04:15
ЄС пропонує допомогу у розмірі 3 млн м³ газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро
Євросоюз готовий допомоги Придністров’ю з газом: аналітики ISW спрогнозували, як це вплине на плани РФ
28 сiчня, 06:18
25 січня 2025 року громадяни Білорусі «обирали» президента
0:7 на користь Лукашенка
26 сiчня, 22:47
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Членство в НАТО буде найкращою гарантією безпеки для України – генсек
24 сiчня, 01:54
Подоляк: Треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі
Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
22 сiчня, 16:15
Еліна Світоліна переходить у наступний раунд чемпіонату
Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open 2025
18 сiчня, 12:02

Наука та освіта

Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання
Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання
Світовий Конґрес українців попередив: росіяни заманюють українських дітей у свої школи
Світовий Конґрес українців попередив: росіяни заманюють українських дітей у свої школи
Українські школярі вчаться у Європі… російською. Головна освітянка Світового Конґресу українців б’є на сполох
Українські школярі вчаться у Європі… російською. Головна освітянка Світового Конґресу українців б’є на сполох
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти
Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти
«Ківалов не мав права залишатися в освіті». Лісовий прокоментував укрупнення вишів Одеси
«Ківалов не мав права залишатися в освіті». Лісовий прокоментував укрупнення вишів Одеси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
25K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
23K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
16K
Порошенко назвав дату виборів
5926
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua