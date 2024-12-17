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Стало відомо, скільки українців перебувають за кордоном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки українців перебувають за кордоном
Понад п'ять мільйонів громадян України перебувають у країнах Євросоюзу
фото з відкритих джерел

На початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону

За кордоном наразі перебувають 7,7 млн громадян України. З них 5,3 млн – у ЄС. Про це йдеться у звіті тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як зазначив нардеп, дані про кількість українців, які перебувають за кордоном, були отримані від закордонних дипломатичних установ.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

Зазначалося, що інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Згодом стало відомо, що на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. Проєкт спершу запрацює в Німеччині під керівництвом нового міністерства.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Багато хто з них перебуває на соціальних виплатах занадто довго. Це вже не перша заява Шольца стосовно українських біженців. Раніше він вже наполягав, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині

До слова, з 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.

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Теги: біженці депутат Європейський союз Олексій Гончаренко українці кордон

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