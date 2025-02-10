У Китаї може з'явитися новий автогігант: усі подробиці

Китайські Dongfeng та Changan зібралися об'єднатися, що означатиме появу п'ятого за обсягами автомобільного гаганта у світі

Якби Nissan та Honda об'єдналися, це призвело б до появи третього за величиною автовиробника у світі, але переговори не мали успіху. Тим не менш, в умовах гострої конкуренції на китайському авторинку консолідація неминуча, а тому нові чутки про ймовірне злиття двох великих гравців надійшли саме з КНР від компаній Dongfeng Motor і Changan Automobile. Про це пише CnEVPost

Китайський автовиробник Dongfeng оголосив плани реструктуризації. Зазначається, що «реструктуризація може призвести до зміни акціонера автовиробника, що контролює, але не призведе до зміни фактичного власника», яким є держава.

Інший автовиробник – Changan повідомив, що China South Industries Group Co., що володіє часткою в ньому, планує реструктуризацію разом з іншою держкомпанією.

Заяви двох компаній сприяли появі очікувань злиття двох компаній, що входять до так званої «великої четвірки» китайських автовиробників, контрольованих державою.

Обидві китайські компанії з державною участю одночасно оголосили про плани з реорганізації, яка передбачає участь інших структур, контрольованих владою Китаю. Сама собою синхронна заява такого штибу породила чутки про наміри Dongfeng і Changan об'єднатися, причому перша з компаній домінуватиме в новому конгломераті.

Передбачається, що головою ради директорів нового китайського автогіганта стане Ян Цинь, який керує відповідним органом правління в структурі Dongfeng. Остання з компаній також надасть новому гравцеві ринку та генерального директора, якщо вірити чуткам.

Голові ради директорів Changan Чжу Хуажуну жодні керівні посади в новому конгломераті не світять через ту просту причину, що цього року він планує піти у відставку. Якщо компанії дійсно об'єднаються, їх сукупні обсяги продажу автомобілів досягнуть 4,58 млн штук на рік, нова компанія обійде BYD, що лідирує в Китаї, а також стане сьомим за величиною автовиробником у світі. Консолідація дозволить Dongfeng та Changan оптимізувати свої ланцюжки поставок та скоротити витрати на закупівлю комплектуючих без шкоди для якості продукції.

Найбільшими китайськими автовиробниками, контрольованими державою, є FAW, Dongfeng та Changan. На тлі молодших приватних компаній типу Li Auto, Nio або XPeng вони досить консервативні у розвитку свого модельного ряду та технологій, тому держава бажає усунути деякі регуляторні бар'єри. Як припускають журналісти, реструктуризація, ймовірно, додасть Dongfeng і Changan шансів на виживання в умовах конкуренції, що посилюється, на китайському автомобільному ринку.

До речі, за підсумками минулого року, єдиним китайським автовиробником у десятці лідерів світового ринку була компанія BYD, яка задовольнялася дев'ятим місцем, Nissan у складі альянсу з Renault займав четверте, а Honda обмежувалася сьомим. З цієї точки зору потенційно об'єдналися Dongfeng і Changan мітять на сьоме місце, поступаючись General Motors і Stellantis з їх 5,96 і 5,32 млн. проданих торік автомобілів відповідно.

Нагадаємо, Японські автовиробники Honda Motor та Nissan Motor можуть припинити переговори про інтеграцію бізнесу. Honda звернулася до Nissan із пропозицією зробити компанію дочірньою. Однак Nissan рішуче виступила проти цього. Раніше планувалося, що обидва автовиробники будуть «дочками» однієї холдингової компанії.