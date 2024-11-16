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Українські переселенці можуть отримати грант на навчання

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Українські переселенці можуть отримати грант на навчання
Переможці отримають грант у розмірі до 700 доларів США для отримання професійної освіти
фото з відкритих джерел

Участь у конкурсі можуть взяти жителі Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей

Осіб, які прагнуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію, але не мають змоги самостійно профінансувати навчання, запрошують взяти участь у грантовому конкурсі. Переможці отримають грант у розмірі до 700 доларів США для отримання професійної освіти. Про це йдеться на фейсбук-сторінці організатора конкурсу – Данської ради у справах біженців (DRC).

Участь у конкурсі можуть взяти жителі Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Перевага у відборі надаватиметься таким категоріям населення:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • одинокі батьки або матері;
  • вагітні жінки, жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);
  • люди з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).

За умовами програми переможцю необхідно буде вибрати навчальний курс на власний розсуд з урахуванням таких критеріїв:

  • відповідність програми актуальним потребам місцевого ринку праці;
  • тривалість курсу не повинна перевищувати 6 місяців, а завершитися він має до червня 2025 року.

Нагадаємо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки.

До слова, субсидія надається, якщо домогосподарство витрачає на оплату комунальних послуг більше, ніж визначена для неї обов'язкова сума. Міністерство соціальної політики України пояснило, які категорії громадян можуть її отримати.

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Теги: субсидія переселенці навчання батьки домогосподарство населення грант

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