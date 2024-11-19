Зеленський заявив про створення нового міністерства

Зеленський: «Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції»

Для посилення політики щодо українців за кордоном в країні буде створено Міністерство об'єднання українців. До кінця року влада представить кандидатуру, яка очолить відомство. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

«Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити орган центральної виконавчої влади – Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – не поміж інших справ, а цілеспрямовано. І до кінця року представимо на затвердження кандидатур міністра», – сказав він.

Окрім цього, Зеленський підкреслив, що Україні необхідний перезапуск дипломатичної служби. За його словами, зміни відбудуться до кінця цього року.

«Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії, зокрема і фінансових, і персоналій. Зараз ми опрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7, також заповнимо всі вакансії українських послів – усі до кінця року», – уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні. 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості.