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Зеленський заявив про створення нового міністерства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський заявив про створення нового міністерства
До кінця року влада представить кандидатуру, яка очолить відомство
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції»

Для посилення політики щодо українців за кордоном в країні буде створено Міністерство об'єднання українців. До кінця року влада представить кандидатуру, яка очолить відомство. Про це повідомив президент України  Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України  у Верховній Раді. 

«Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити орган центральної виконавчої влади – Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – не поміж інших справ, а цілеспрямовано. І до кінця року представимо на затвердження кандидатур міністра», – сказав він.

Окрім цього, Зеленський підкреслив, що Україні необхідний перезапуск дипломатичної служби. За його словами, зміни відбудуться до кінця цього року. 

«Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії, зокрема і фінансових, і персоналій. Зараз ми опрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7, також заповнимо всі вакансії українських послів – усі до кінця року», – уточнив він.  

Нагадаємо, сьогодні. 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості

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Теги: Володимир Зеленський президент влада

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