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Кабмін унормував освітянам відстрочку від мобілізації, але є умови

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Кабмін унормував освітянам відстрочку від мобілізації, але є умови
Кабінет міністрів унормував надання відстрочки від мобілізації освітянам
фото з відкритих джерел

Освітяни зможуть отримати відстрочку на 1 рік за низки умов

 

 

Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до Порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, передає «Главком».

За новою редакцією Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, відстрочку надаватимуть педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють у:

  • закладах загальної середньої освіти,
  • закладах професійної (професійно-технічної) освіти,
  • закладах фахової передвищої освіти,
  • закладах вищої освіти,
  • наукових установах та організаціях.

Відстрочка надається на 1 рік, але не довше, ніж триватиме мобілізація відповідно до Указу президента. У разі продовження мобілізації термін відстрочки також можна продовжити.

За умовами отримання відстрочки, працівник має бути офіційно працевлаштований за основним місцем роботи, його займане навантаження має складати не менш як 0,75 ставки. Крім того, для наукових і науково-педагогічних працівників – обов'язкова наявність наукового ступеня. Щоб отримати відстрочку або продовжити її, педпрацівник має не пізніше ніж за тиждень до завершення дії попередньої відстрочки подати до ТЦК та СП довідку про займану посаду, підтвердження розміру ставки та документи, що підтверджують статус працівника (диплом, науковий ступінь тощо – у разі потреби).

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами оцінив темпи мобілізації в Україні. За його словами, вони залишаються стабільними та не відрізняються від показників останніх пів року.

Крім того, у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.

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Теги: Кабмін ВНЗ мобілізація

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