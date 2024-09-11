Скільки абітурієнтів цьогоріч відмовилися від бюджетного місця: дані Міносвіти

Майже 80% абітурієнтів, які відмовилися від бюджетного місця, вступили до українських університетів на контракт

Майже 6,3 тис. абітурієнтів відмовилися від бюджетного місця цього року. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«За уточненими даними, абітурієнтів, яким було запропоновано бюджетне місце і які від нього відмовилися, цього року було 6284. З них 4842 (77%) вступили до українських університетів (приватних чи державних) на контракт. Серед таких вступників достатня кількість скористалася державним грантом, аби вступити справді туди, куди хотіла, а не туди, де було бюджетне місце», – зазначив Винницький.

За словами заступника міністра, ще 1442 вступники із цих 6284 – це ті, хто відмовився від бюджетного місця, але й не вступав до українських закладів вищої освіти взагалі.

«Найімовірніше, вони вступили за кордоном. Сумно, адже це реальні втрати для нашої країни. Але я вважаю, що в умовах війни це дуже маленька цифра – йдеться про менш як 1% від усіх тих, хто вступив цього року, й приблизно 2% від тих, кому було запропоновано бюджетне місце. Будь-яка втрата топових абітурієнтів – це погано. Але тішить те, що цього року насправді дуже мало топових вступників обрали закордонні університети», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави.

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн.