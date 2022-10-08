За кордоном продовжують навчання майже півмільйона дітей

Більшість з них не планують найближчим часом повертатися в Україну

За даними ЄС, 517 123 українських дітей інтегровані до шкільних систем цих країн. У Міносвіти підрахували, що станом на 12.09.2022 за кордоном перебувало 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077. Про це повідомляє пресслужба освітнього омбудсмена.

Однак у статистиці не враховано даних з Великої Британії, США, Канади та інших країн, до яких масово виїздили українці, а також дані з Росії та Білорусі, куди депортували наших громадян.

Так, станом на 04.10.2022 у Європі зафіксовано 7 643 944 біженців з України, а зареєстрованих для тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі – 4 207 891 особа. Дані країн, які не входять до Європейського союзу, і відповідно не відображені у вищезгаданому звіті ЄС, щодо кількості українських громадян, які зареєструвалися як біженці: Туреччина – 145 тис., Велика Британія – 131 700, Молдова – 93 117, Швейцарія – 65 618, Норвегія – 28492, Греція – 19413, Росія – 2 852 395 осіб.

Оскільки ООН у своєму звіті повідомляє, що 87 % українських біженців – це жінки та діти, і, враховуючи дані країн, які не входять до Європейського союзу, припускається, що насправді українських учнів за кордоном набагато більше.

За даними опитування українських біженців, яке провело ООН, лише 13% опитаних планують протягом наступних трьох місяців повернутися в Україну. Не планують повертатися в найближчі три місяці 44% опитаних, 43% ще не визначились. З останньої категорії - 79% українців планують залишитися в країні перебування. За даними ООН, 87 % українських біженців – це жінки та діти.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що українські діти за кордоном зараз мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України, а Міністерство освіти та науки України не приділяє цій проблемі належної уваги.