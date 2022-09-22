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Студентам-чоловікам тепер заборонено виїжджати на навчання за кордон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Студентам-чоловікам тепер заборонено виїжджати на навчання за кордон
Лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання
фото ілюстративне

Військове керівництво скасувало можливість перетину кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів

Українські студенти-чоловіки, які навчаються в закордонних вишах, більше не зможуть виїхати з України під час дії воєнного стану. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Ліга».

Військове керівництво України з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

«Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном», – каже Демченко.

Зазначається, що лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

«Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57», – додав речник.

Нагадаємо, нещодавно чоловіки, у яких народилася третя дитина під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.

Теги: Україна війна навчання кордон документи прикордонники студенти

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