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Скандал у Києві. Автошкола відмовила клієнту у навчанні українською

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал у Києві. Автошкола відмовила клієнту у навчанні українською
фото з відкритих джерел

«Успішного навчання на мове» побажали киянину 

У Києві медійник Олег Твердь поскаржився на автошколу «АвтоМаг» за відмову обслуговувати його українською мовою. Про інцидент випусковий редактор сайту «Нова українська школа» і project-менеджер громадської організації «Смарт Освіта» розповів у Facebook.

Твердь сказав, що залишив на сайті автошколи заявку, після чого з ним зв’язалася керівниця філії «АвтоМаг» на Печерську Ірина Мущинська. Однак згодом між ними виникла суперечка щодо мови: за словами Олега, в автошколі пропонують лише навчання російською.

«Записався на курси з водіння в «Автошколі Маг». Виявляється, у них викладання тільки російською. На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка Ірина відповіла хамством: «Успішного навчання на мове», – написав Олег Твердь.

Чоловік опублікував скріншот переписки з Іриною Мущинською. На фото видно, що директорка Печерської філії та викладачка автошколи пише: «Моя мова не заважала мені з перших днів війни залишитися волонтерити й допомагати. А не дерти зад і топити за мову, втікаючи на захід. А у вас, звісно, є вибір. Успішного навчання на мове».

Скандал у Києві. Автошкола відмовила клієнту у навчанні українською фото 1

Олег Твердь повідомив, що залишив скаргу про порушення прав споживача на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Як повідомило видання «Українська правда», вони зв’язалися з керівницею Печерської філії автошколи з проханням прокоментувати інцидент.

«По-перше, я не буду давати коментарів по телефону, по-друге, це не зовсім правда», – сказала Ірина Мущинська.

Інструкторка відхилила пропозицію представити свою версію ситуації, сказавши «Я не хочу це обговорювати».

Згодом Твердь написав: «Телефонувала до мене Ірина – вона директорка філіалу школи на Печерську. Перепросила за свої слова. Також до мене написала менеджерка іншого філіалу школи, перепросила за свою колегу і запропонувала навчатись у неї – писала українською».  

У коментарях користувачі мережі відреагували на поведінку працівниці автошколи та почали писати скарги на сайті закладу. На це автошкола відреагувала повідомленням, мовляв, навчання ведеться виключно українською мовою.

Скандал у Києві. Автошкола відмовила клієнту у навчанні українською фото 2

Нагадаємо, нещодавно компанія «Нова пошта» услід за «Монобанком» прибрала російську мову в своїх цифрових сервісах.

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Теги: Київ освіта школа навчання Facebook

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