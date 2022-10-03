Скандал у Києві. Автошкола відмовила клієнту у навчанні українською

«Успішного навчання на мове» побажали киянину

У Києві медійник Олег Твердь поскаржився на автошколу «АвтоМаг» за відмову обслуговувати його українською мовою. Про інцидент випусковий редактор сайту «Нова українська школа» і project-менеджер громадської організації «Смарт Освіта» розповів у Facebook.

Твердь сказав, що залишив на сайті автошколи заявку, після чого з ним зв’язалася керівниця філії «АвтоМаг» на Печерську Ірина Мущинська. Однак згодом між ними виникла суперечка щодо мови: за словами Олега, в автошколі пропонують лише навчання російською.

«Записався на курси з водіння в «Автошколі Маг». Виявляється, у них викладання тільки російською. На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка Ірина відповіла хамством: «Успішного навчання на мове», – написав Олег Твердь.

Чоловік опублікував скріншот переписки з Іриною Мущинською. На фото видно, що директорка Печерської філії та викладачка автошколи пише: «Моя мова не заважала мені з перших днів війни залишитися волонтерити й допомагати. А не дерти зад і топити за мову, втікаючи на захід. А у вас, звісно, є вибір. Успішного навчання на мове».

Олег Твердь повідомив, що залишив скаргу про порушення прав споживача на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Як повідомило видання «Українська правда», вони зв’язалися з керівницею Печерської філії автошколи з проханням прокоментувати інцидент.

«По-перше, я не буду давати коментарів по телефону, по-друге, це не зовсім правда», – сказала Ірина Мущинська.

Інструкторка відхилила пропозицію представити свою версію ситуації, сказавши «Я не хочу це обговорювати».

Згодом Твердь написав: «Телефонувала до мене Ірина – вона директорка філіалу школи на Печерську. Перепросила за свої слова. Також до мене написала менеджерка іншого філіалу школи, перепросила за свою колегу і запропонувала навчатись у неї – писала українською».

У коментарях користувачі мережі відреагували на поведінку працівниці автошколи та почали писати скарги на сайті закладу. На це автошкола відреагувала повідомленням, мовляв, навчання ведеться виключно українською мовою.

Нагадаємо, нещодавно компанія «Нова пошта» услід за «Монобанком» прибрала російську мову в своїх цифрових сервісах.