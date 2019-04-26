Європейська комісія планує вивчити зміст закону про українську мову



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Зараз Брюсель очікує публікації остаточної версії цього закону, щоб вивчити його зміст

Європейська комісія має намір вивчити й дати свою оцінку ухваленому Верховною Радою України закону про функціонування української мови як державної, сказала речник високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

«Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми очікуємо публікації остаточної версії цього закону, щоб вивчити його зміст», - констатувала вона на брифінгу в п'ятницю в Брюсселі.

Водночас Косьянчич нагадала, що ЄС постійно говорив про те, що «українська влада має направити закон про мову для оцінки Венеціанській комісії Ради Європи до того, як він набуде чинності».

Парубій.

25 квітня Верховна Рада 278-ма голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Згідно з регламентом, голова Верховної Ради не може підписати закон доти, доки парламент не проголосує ці проекти постанов. Якщо ці постанови не будуть підтримані, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна