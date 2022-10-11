11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Харитонів день в народі вважався недобрим

Сьогодні, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день камінг-ауту та Міжнародний день дівчаток. За церковним календарем сьогодні віряни відзначають пам'ять преподобного Харитона Сповідника.

Міжнародний день камінг-ауту

11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти при наявності бажання зробити камінг-аут.

Камінг-аут (від англійського слова «вихід») – відкрите та добровільне визнання перед рідними, близькими, колегами, друзями своєї сексуальної орієнтації або гендерної належності, яка відрізняється від нормативної. Вперше цей день відзначили в Сполучених Штатах у 1988 році. Ініціаторами його впровадження стали Роберт Айхберг – психолог, засновник тренінгу особистого розвитку «Досвід», який пішов з життя у 1995 році через СНІД, та Джин О’Лірі – відкрита лесбійка, активістка, політична лідерка.

Міжнародний день дівчаток

Міжнародний день дівчаток – проголошений Організацією Об’єднаних Націй день.

Відзначається щорічно 11 жовтня. Вперше був відзначений 11 жовтня 2012 року.

Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію про ті болючі проблеми, з якими мають справу неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Харитонів день, Харитон Сповідник

11 жовтня в церкві шанують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Харитон був родом з Іконії.

Майбутній святий багато страждань переніс у часи великих гонінь на християн. Коли вони стихли, він попрямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, але вони були отруєні змією, яка пустила отруту в їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир – Фаранська Лавра.

Прагнучи до усамітнення, преподобний пішов у пустелю. Там він побудував Ієрихонський і Сукійський монастирі. Залишок днів провів у печері, недалеко від останньої обителі. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.

Звичаї і традиції дня

У народі говорили: «Харитон – в хаті урон». У цей день наречений і наречена таємно від усіх несли відуну пиріг і мед, щоб він ненароком весілля їм не зіпсував.

Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити або навести порчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. Сміття з хати вимітати не можна, тому що по викинутому сміттю можуть біду в будинок напустити.

Що можна робити 11 жовтня:

Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити в цей день:

Харитонів день вважається небeзпечним. 11 жовтня можуть навpочити або навести пoрчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. Сміття з хати вимітати не можна, тому що з викuнутим сміттям можна бiду в дім запустити.

Дуже небeзпечним 11 жовтня вважалося для тих, хто вступає в шлюб. У цей день наречений і наречена таємно від усіх несли вiдунам пиріг і мед, щоб вона ненароком весілля їм не зiпсувала.

Не починайте нічого нового, не pизикуйте просто так і будьте обережні на дорозі. Сьогодні ви можливо відчуєте незрозумілий стpах, від якого потрібно позбyтися зусиллям волі. Цілком ймовірно, що і слова будете сприймати неадекватно.

Ні на кого не обpажайтеся, не сваpіться і не мстiть людям. Це все обернеться проти вас. Сьогодні корисно очищатися і голодувати.

Якщо ваш коханий часто сумує, то зверніть увагу, щоб не одягав речі синього кольору. Інакше у нього в житті почнеться чорна смуга.

Народні прикмети і повір’я:

Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – за прикметами, зима наступить нескоро

Якщо людина народилася 11 жовтня, то її талісманом є гірський кришталь

Вітер 11 жовтня дме з північного боку – зима буде суворою, із західного – сніжною, з південної – м’якою.

Іменини

11 жовтня День ангела імені відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.