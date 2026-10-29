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Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 30 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Зиновія й Зиновії, сестри його

30 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та його сестри мучениці Зіновії. Це свято присвячене вірі та стійкості брата і сестри, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Зіновія і мучениці Зіновії

Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

30 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Зіновія та його сестри Зіновії, які жили у III столітті в Кілікії (Мала Азія). Згідно з переказами, вони походили із заможної родини, але рано осиротіли. Зіновій і Зіновія присвятили своє життя служінню Богу та допомозі бідним, роздавши більшу частину свого майна. За своє благочестя Зіновій отримав від Господа дар зцілення, і його обрали єпископом Егейським.

Під час жорстоких гонінь на християн, які проводив імператор Діоклетіан, Зіновія та його сестру схопили. Їх змушували зректися Христа. Зіновій непохитно витримав тортури. Його сестра, бачачи мужність брата, сама добровільно оголосила себе християнкою. Обоє святих прийняли мученицьку смерть за свої переконання.

У народі цей день також відомий як «Зіновій Льодолам», оскільки зазвичай у цей час вже наставали перші заморозки, які могли скувати воду тонкою кригою.

Молитви дня

О, святі священномученику Зіновію і мученице Зіновіє! Ви, що віру Христову до кінця зберегли і за неї кров свою пролили! Моліть Всемилостивого Бога, щоб дарував нам зміцнення у вірі та стійкість у випробуваннях. Допоможіть нам у боротьбі з пристрастями та спокусами. Визволіть нас від скорбот і хвороб і випросіть у Господа мир для душ наших і для всієї України.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі, а також яким буде полювання:

  • Мало зірок на небі – чекайте на хуртовини та негоду.
  • Снігурі вже прилетіли – зима близько.
  • Кішки сплять дуже міцно і спокійно – до теплої погоди.
  • Якщо лід на Зіновія тонкий і крихкий – справжні морози не скоро прийдуть.
  • Якщо вранці чути спів птахів – вночі вдарять морози.

Цього дня мисливці традиційно готувалися до сезону полювання на зайців.

Що не можна робити

  • Сваритися та лихословити.
  • Пліткувати й обмовляти інших.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Кривдити птахів і тварин.
  • Позичати гроші та брати в борг.

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Теги: календар свято традиції релігія свята церква

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