12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні можна будувати будь-які плани – вони будуть вдалими

12 лютого, у неділю, відзначається День дітей-солдатів, День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму), а також Міжнародний день шлюбних агентств і Всесвітній день шлюбу. Православні віряни вшановують пам’ять одразу трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яке сьогодні свято в Україні та світі

Щорічно 12 лютого планета вшановує пам’ять дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День Червоної Руки створений з метою заклику до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна вкрала дитинство.

Приблизно 20 країн світу (Палестина, Уганда, Судан, М’янма, Колумбія тощо) використовують дітей у воєнних конфліктах. За підрахунками, приблизно 250 тисяч неповнолітніх поповнюють ряди армій, третина – дівчата.

фото: DW

Крім того, щорічно 12 лютого відзначається Міжнародний день науки та гуманізму, або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у цей денькожного року світ відзначає цікаве та молоде свято – Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея такої події належить Україні. 1 грудня 2010 року українська шлюбна агенція зареєструвала День шлюбних агентств, який швидко розповсюдився світом. Датою святкування обрали 12 лютого, тому що вже за два дні святкують День закоханих.

фото з відкритих джерел

Водночас у другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу. Свято з’явилося у 1983 році в Америці. Ініціаторами створення Дня шлюбу стали декілька сімейних пар зі штату Луїзіана. Вони у 1981 році запропонували місцевій владі створити релігійну програму задля покращення шлюбних відносин, порадивши зробити її в День святого Валентина, тобто 14 лютого. Організація Worldwide Marriage Encounter підтримала ідею Всесвітнього дня шлюбу, але змінила дату проведення на другу неділю лютого. Цю подію святкують переважно католицькі релігійні організації, тому що Всесвітній день шлюбу запровадили з християнських мотивів.

Яке сьогодні релігійне свято

Сьогодні відзначається свято Трьох Святителів. Василь Великий, Григорій Богослов й Іоанн Золотоустий запам'яталися в релігії як вчителі для всіх часів і народів. Вони зіграли виняткову роль у формуванні догматики, богослужіння та церковного життя.

фото з відкритих джерел

У народі цей день називають святом сімейної святості, оскільки три сім'ї святителів були аристократами, ревними вірянами, тому виховали своїх дітей у любові й повазі до віри. Також вважалося, що в цей день потрібно примиритися з усіма ворогами. Для цього варто було придбати ікону Трьох Святих, запалити три свічки та прочитати особливу молитву на примирення. Також на це свято запрошували до себе родичів і близьких.

Традиції свята

Це свято вважають не тільки пам’ятною датою, в яку прийнято згадувати трьох вселенських учителів, чиї праці стали натхненням для віруючих, а цитати – керівництвом до життя, але і приводом для того, щоб задуматися, а чи правильно ви виховуєте своїх дітей. У народі цей день називають Святом сімейної святості, так як всі три сім’ї святителів були дуже віруючими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У цей день прийнято відвідувати церкву і віддавати молитви трьом святим.

Знахарі в цей день примиряють ворогів і зводять подружжя, які розійшлися. Для цього купують ікону трьох святих (Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста). На стіл стелять нову скатертину, а на неї ставлять ікону. Запалюють три свічки і читають особливу змову на порозуміння і примирення ворогуючих.

Прийнято збиратися всією сім’єю після відвідин церкви, кликати в гості родичів. Після обіду варто провести розмову про Слово Боже і розповісти молодшим членам сім’ї історію трьох Святителів, про їхнє життя і про історію свята.

Народні прикмети

Сьогодні можна будувати будь-які плани – вони будуть вдалими.

Якщо виставити за двері старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік.

Чоловікам варто попрацювати у дворі – робота буде вдало складатися.

Червоний місяць – до сильного вітру.

Піднявся вітер – до сирого року.

Зайці в сади приходять – до майбутніх морозів.

Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Миші з-під лісової підстилки виходять на сніг – до відлиги.

Кінь на землю лягає – до тепла або снігу.

Сонце в хмару закочується – до бурану.

Снігур скрипить – до снігу, хуртовини та сльоти.

Вовки під житлом виють – до морозу.

Заборони

Не можна ревнувати і злитися в цей день - погана прикмета.

Не можна прати, прясти пряжу та в'язати - це погана прикмета.

Ті люди, які посварилися, повинні обов'язково помиритися на Васильєв день, інакше так і весь рік ворогуватимуть.

Іменини

12 лютого День Ангела святкують: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.