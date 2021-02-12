12 лютого – свято Трьох Святих: що варто, а чого не можна робити

За прикметою 12 лютого можна будувати будь-які плани - вони будуть вдалими

12 лютого 2020 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.

Також в цей день відзначають День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму).

День Дарвіна

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого, відзначається щорічно 12 лютого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Свято Трьох Святителів

Василь Великий, Григорій Богослов й Іоанн Золотоустий запам'яталися в релігії як вчителі для всіх часів і народів. Вони зіграли виняткову роль у формуванні догматики, богослужіння та церковного життя.

У народі цей день називають святом сімейної святості, оскільки три сім'ї святителів були аристократами, ревними вірянами, тому виховали своїх дітей у любові й повазі до віри. Також вважалося, що в цей день потрібно примиритися з усіма ворогами. Для цього варто було придбати ікону Трьох Святих, запалити три свічки та прочитати особливу молитву на примирення.

Також у це свято запрошували до себе родичів і близьких.

Традиції свята

Це свято вважають не тільки пам’ятною датою, в яку прийнято згадувати трьох вселенських учителів, чиї праці стали натхненням для віруючих, а цитати – керівництвом до життя, але і приводом для того, щоб задуматися, а чи правильно ви виховуєте своїх дітей. У народі цей день називають Святом сімейної святості, так як всі три сім’ї святителів були дуже віруючими і виховали своїх дітей в любові і повазі до віри.

У цей день прийнято відвідувати церкву і віддавати молитви трьом святим.

Знахарі в цей день примиряють ворогів і зводять подружжя, які розійшлися. Для цього купують ікону трьох святих (Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста). На стіл стелять нову скатертину, а на неї ставлять ікону. Запалюють три свічки і читають особливу змову на порозуміння і примирення ворогуючих.

Прийнято збиратися всією сім’єю після відвідин церкви, кликати в гості родичів. Після обіду варто провести розмову про Слово Боже і розповісти молодшим членам сім’ї історію трьох Святителів, про їхнє життя і про історію свята.

Що не можна робити в цей день

Не можна ревнувати і злитися в цей день - погана прикмета.

Не можна прати, прясти пряжу та в'язати - це погана прикмета.

Ті люди, які посварилися, повинні обов'язково помиритися на Васильєв день, інакше так і весь рік ворогуватимуть.

Що потрібно зробити

За прикметою 12 лютого можна будувати будь-які плани - вони будуть вдалими.

Якщо виставити за двері старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік.

Чоловікам варто попрацювати у дворі - робота буде вдало складатися.

Народні прикмети